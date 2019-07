Ferrari wil Raikkonen terughalen als Vettel vertrekt

Vorig jaar werd bekend dat Charles Leclerc de plek van Kimi Raikkonen in zou nemen bij Ferrari. Zo kwam er tijdens zijn tweede dienstverband met het Italiaanse team een einde na vijf seizoenen. Diverse geruchten in de paddock doen echter de ronde dat Kimi Raikkonen wordt teruggehaald naar Ferrari mocht Sebastian Vettel besluiten om te vertrekken.

Vertrek Sebastian Vettel

Dat Sebastian Vettel mogelijk vertrekt bij Ferrari is niet geheel vreemd. De Duitser rijdt inmiddels voor het vijfde jaar voor het team uit Maranello, echter zonder succes. Zijn grote droom was om aan de wederopstanding van Ferrari te staan zoals zijn grote held Michael Schumacher eind jaren '90 destijds ook is gelukt. Dit plan is voor Vettel nog niet geslaagd en ook dit jaar lijkt een wereldtitel verder weg dan ooit.

Vettel niet comfortabel met SF90

Een ander probleem voor Sebastian Vettel lijkt het gedrag van zijn Ferrari. De SF90 zou problemen hebben bij het insturen van langzame bochten en ook niet in balans zijn met de Pirelli-banden van 2019. Met beide problemen voelt Vettel zich niet comfortabel.

Statistieken Sebastian Vettel

Als we kijken naar enkele statistieken is het ook duidelijk dat Sebastian Vettel niet heel erg in een goed ritme zit. Van de laatste 19 races heeft hij er geen één weten te winnen en stond hij slechts 8 keer op het podium.

Als we hem vergelijken met zijn teamgenoten is ook duidelijk te zien dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 geen overmacht heeft. Tijdens de laatste 9 races van het seizoen in 2018, waarbij Raikkonen zijn teamgenoot was, heeft Vettel minder punten gescoord; 106 ten opzichte van 111 voor de Fin.

In vergelijking met Leclerc is ook de trend te zien dat de Monegask de overhand begint te nemen. Tijdens de laatste vier races scoorde Leclerc 63 punten, terwijl Vettel er 40 scoorde. In de WK-stand staat de Duitser slechts 3 punten voor op Leclerc. Volgend weekend tijdens zijn thuisrace kan Vettel zomaar voorbij gestreefd worden door zijn nieuwe teamgenoot in de WK-stand.

Redenen om Raikkonen terug te halen

Vanwege de grote bekende sponsoren en A-merken waarmee Scuderia Ferrari samenwerkt zal het team altijd een wereldkampioen in het team moeten hebben. Mocht Sebastian Vettel als viervoudig wereldkampioen vertrekken, is Kimi Raikkonen de eerste optie om zijn voormalig teamgenoot te vervangen.

Mocht de Fin onverhoopt niet los te weken zijn bij Alfa Romeo dan zou Lewis Hamilton de enige andere optie zijn.