Rosberg: "Vriendschap Norris en Sainz gaat bezwijken bij strijd om titels"

Lando Norris en Carlos Sainz maken in 2019 indruk met hun prestaties en goede onderlinge relatie. Volgens Nico Rosberg kan dat laatste alleen omdat ze niet met elkaar om wereldtitels strijden.

McLaren begon het huidige seizoen met een geheel nieuw coureursduo, waarbij de van Renault overgekomen Sainz gekoppeld werd aan nieuwkomer Norris, die uit de eigen jeugdopleiding komt. Beiden maken ze tot dusver een goede indruk: Sainz staat op de helft van het seizoen zevende in het kampioenschap, terwijl Norris op de negende positie ook Kimi Raikkonen nog voor zich moet dulden.

'Vriendschap alleen houdbaar bij duidelijke rolverdeling'

Daarnaast valt op dat de coureurs goed met elkaar op kunnen schieten. Dat is volgens Rosberg echter niet meer het geval als ze in de toekomst om zeges en kampioenschappen gaan strijden. "Je kan geen vrienden zijn. Je kan alleen vrienden zijn als er een duidelijke nummer één en twee is. Als je twee jongens hebt die elkaar proberen te verslaan, dan is het onmogelijk om vrienden te zijn."

"Je bent zo gedreven door je ego en binnen het team worden er grote politieke spellen gespeeld. Je vecht om een wereldkampioenschap en er staat zoveel op het spel dat deze dingen helaas belangrijker worden dan een vriendschap. Momenteel racen ze voor de tiende plek. Als ze zouden strijden om een wereldtitel, dan verandert dat natuurlijk razendsnel. Geloof me maar."

Rosberg heeft zelf ervaring met vriendschappen die door een felle concurrentiestrijd bezweken. Hij was in het verleden goed bevriend met Lewis Hamilton, maar die vriendschap overleefde niet toen de coureurs vanaf 2014 bij Mercedes streden om de wereldtitels.