Verstappen verwacht warm weekend in Duitsland: "Altijd leuker en uitdagender"

Over ruim een week staat de Duitse Grand Prix weer op het programma en na een sterke reeks wedstrijden heeft Max Verstappen er zin. Hij verwacht hoge temperaturen en hoopt dat dit voor extra spanning gaat zorgen op Hockenheim.

Voor het eerst in lange tijd staat de Duitse Grand Prix voor het tweede jaar op rij op de kalender. Oorspronkelijk zouden Hockenheim en de Nürburgring de race om en om organiseren, maar door financiële problemen moest het circuit in de Eifel na 2013 afhaken, waardoor Hockenheim sinds 2014 om het jaar de race organiseerde. In 2019 is er met dank aan Mercedes echter wederom een Duitse Grand Prix.

Hockenheim kan Verstappen wel bekoren. Vooral de stadionsectie van het circuit, die vrijwel de gehele laatste sector beslaat, stelt de coureurs volgens hem in staat om het verschil te maken. "De sectie in het stadion is erg cool, want je komt binnen met een snelle bocht en daarna volgt een bocht met banking en weinig uitloopmogelijkheid. In de laatste bochten kan je veel tijd winnen als je de juiste flow meeneemt het rechte stuk op."

"Ik hou van de Duitse Grand Prix en er zijn altijd veel Nederlandse fans om ons op Hockenheim aan te moedigen, want het is niet ver qua reizen. Volgens mij wordt het weer een warm weekend en dat is altijd leuker en een grotere uitdaging. We zijn bezig met een goede reeks met de auto en verbeteren ons ieder weekend, dus ik kan niet wachten om te beginnen."