Ook Red Bull spant rechtszaak aan tegen Rich Energy en William Storey

De situatie rond Rich Energy blijft onrustig. Ook Red Bull heeft nu een rechtszaak gestart tegen de titelsponsor van Haas F1 vanwege inbreuk op auteursrechten door de Britse maker van energiedrankjes.

Het rommelt al langer rond Rich Energy. In mei verloor het bedrijf al een rechtszaak rond auteursrechten. In dit geval ging het om het logo, waarbij de rechter oordeelde dat het logo een kopie zou zijn van het logo van de Britse fietsenfabrikant Whyte Bikes. De rechter legde tevens op dat Rich Energy een aantal kosten zou moeten betalen aan Whyte, terwijl de producent van energiedrankjes ook details rond haar verkopen en sponsoring van Haas uit de doeken zou moeten doen.

Afgelopen weekend ging het verhaal verder tijdens de Britse Grand Prix. Aan de vooravond van het weekend kondigde William Storey aan dat hij het sponsorcontract met Haas F1 ging verscheuren. Na een spelletje welles en niets bracht Rich Energy later een brief naar buiten waarin Haas F1 het verscheuren zou goedkeuren als het resterende bedrag van 35 miljoen pond betaald zou worden.

Daarmee was de kous nog niet af, want dinsdag verkocht Storey zijn aandelen in het bedrijf en werd hij uit zijn functie als CEO gezet, waarna de onthulling volgde dat Rich Energy een naamsverandering zal ondergaan: het moet in de toekomst Lightning Volt heten. De problemen zijn echter nog niet voorbij, getuige de rechtszaak die Red Bull heeft aangespannen tegen Rich Energy en Storey.

Weer problemen met auteursrechten voor Rich Energy

In een verklaring van de rechtbank staat dat 'de eiser' (Red Bull) vindt dat het auteursrecht geschonden is. "De eiser vermoedt schendingen van de auteursrechten door de gedaagde met het gebruik van identieke en lijkende symbolen als Red Bull en Gives You Wings van de eiser in het adverteren van hun energiedrank. De tweede gedaagde is de CEO en directeur van de eerste gedaagde."