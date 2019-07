Nieuwe naam voor Rich Energy, William Storey vertrekt

William Storey is van zijn functie als CEO van Rich Energy ontheven, het bedrijf heeft daarnaast per direct haar naam veranderd in Lightning Volt.

De excentrieke Storey was sinds afgelopen week de spil in het grote 'saga' omtrent Rich Energy en de sponsoring van het Haas Formula 1-team. Vorige week woensdag kondigde het Britse bedrijf aan per direct de sponsoring met Haas te stoppen.

De aandeelhouders van het bedrijf gaven vervolgens de verklaring dat Rich Energy nog steeds partner was van het Formule 1-team en dat het leek op een eenmansactie van William Storey. Het vertrek van Storey werd vervolgens bevestigd door een statement van Rich Energy op Twitter. Storey heeft zijn meerderheidsbelang in Rich Energy Limited verkocht. Het besluit om de aandelen te verkopen zou onder druk van de overige aandeelhouders hebben plaatsgevonden.

Naast Storey zou ook zijn rechterhand, Zoran Terzic, het veld hebben geruimd. De functie van Storey zal worden overgenomen door Matthew Kell. Kell is tevens benoemd tot hoofdbestuurder van het nieuwe bedrijf. Volgens Companies House zou Kell bij de overdracht 75% van de aandelen van het bedrijf in handen krijgen.

Over de huidige situatie en het sponsorcontract wat Rich Energy Limited/Lighnting Volt met Haas Formula 1 heeft afgesloten voorafgaande aan het seizoen is tot op dit moment nog niets bekend.