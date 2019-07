Red Bull: "Verstappen heeft last van turbogat door manier waarop hij gaspedaal gebruikt"

Red Bull Racing en Honda lijken een vermoeden te hebben waarom Max Verstappen de afgelopen race klaagde over een turbogat. Volgens teambaas Christian Horner zou het kunnen liggen aan de manier waarop de Nederlander zijn gaspedaal bedient.

Verstappen reed afgelopen weekend op Silverstone wederom ijzersterk. Op slechts twee tienden van de pole position reed hij de vierde tijd in de kwalificatie en in de race was hij op weg naar een podiumplaats, totdat Sebastian Vettel daar met een inschattingsfout bruut een einde aan maakte. Helemaal perfect verliep het weekend echter niet voor de Nederlander in Oostenrijkse dienst.

Verstappen klaagde na afloop van de kwalificatie al dat zijn turbo ervoor zorgde dat zich niet kon mengen in de strijd om pole position en ook op zondag was hij niet tevreden met de turbo. De Red Bull-coureur stelt dat hij last had van een turbogat, waarbij het net iets langer duurt om de turbo op toeren te krijgen. Bij Honda lijken ze nu de oorzaak achterhaald te hebben: een klein kalibratieprobleem.

'Verstappen gebruikt pedaal anders door upgrades Red Bull'

Volgens Christian Horner speelt het probleem nu op, omdat Verstappen het gaspedaal door het verbeterde chassis anders is gaan gebruiken. "Ik denk dat het de snelheid was waarmee Max het gaspedaal bedient. We hebben dit niet eerder meegemaakt. Het moet opgelost kunnen worden op de testbank. Ik denk dat het een Honda-dingetje is maar zij hebben er vertrouwen in."

Honda is volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe druk in de weer om de problemen op te lossen, omdat het veranderen van motorinstellingen verrassend genoeg niet hielp. "We bekijken welke kalibratie moet veranderen en hoeveel we moeten veranderen om het te verbeteren. We hebben er met Max over gesproken: bij hoeveel toeren, waar in het gaspedaal, hoe hij het gebruikt en wanneer hij de ‘lag’ voelt. Vervolgens hebben we de exacte locatie opgezocht."

Honda wil het probleem graag oplossen, omdat het volgens Tanabe binnen het bedrijf als een 'groot probleem' gezien wordt. "Je gaat er niet dood van, het is niet iets dat een betrouwbaarheidsprobleem veroorzaakt. Het is een ander soort probleem. Maar voor ons is het wel een groot probleem op technisch vlak."