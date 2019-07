Hulkenberg door Renault naar tweede plan verwezen - Daniel Ricciardo kreeg voorkeursbehandeling tijdens Britse Grand Prix

Renault heeft toegegeven dat men Nico Hulkenberg op de maandagochtend na de Britse Grand Prix heeft aangegeven dat men Daniel Ricciardo een voorkeursbehandeling had gegeven. De Australische-coureur kwalificeerde zich als zevende op het circuit van Silverstone en kwam uiteindelijk klem te zitten in een duel met Lando Norris en Carlos Sainz. Teambaas Cyril Abiteboul vertelde na afloop van de Grand Prix dat het team de eerste pitstop van Nico Hulkenberg heeft vertraagd.

Hulkenberg finishte uiteindelijk als tiende nadat hij in de laatste ronde Alexander Albon voorbij ging. Ricciardo kon geen weg vinden langs Carlos Sainz en eindigde als zevende. De teambaas van Renault zei na de race dat Hulkenberg alle recht had om gefrustreerd te zijn omtrent de situatie. "Wat Nico betreft is het frustrerend, we hebben hem afgelopen zondag niet geholpen."

"Nico had een uitdagende race. We legde de focus op Daniel en Lando en we hebben ons voornamelijk gefocust op dat gevecht."

Abiteboul gaf ook aan dat de Duitser met een sensorprobleem kampte. "Nico had een klein probleempje met een motor die wat vermogen verloor door een sensorprobleem, dat kostte hem uiteindelijk een paar posities. Voor Nico was het gewoon een complexe race."

Het is niet de eerste keer dat de Franse-renstal een voorkeursbehandeling gaf aan Ricciardo. Tijdens de Canadese Grand Prix kwalificeerde Ricciardo zich als vierde en aan het einde van de race in Montreal kreeg Hulkenberg de opdracht om achter zijn Australische-teamgenoot te blijven. Hulkenberg voelde zich duidelijk gepasseerd en daarbij kwam ook nog het probleem in Frankrijk. Tijdens de Grand Prix op Paul Ricard kreeg Ricciardo de beschikking over de upgrade van de Renault-motor, Hulkenberg kreeg die niet. Het geval in Frankrijk werd mede mogelijk gemaakt door het feit dat Renault voor haar thuisrace Hulkenberg geen straf wilde laten nemen.