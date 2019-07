Raikkonen niet tevreden na P8: "Het was geen sterk weekend"

Kimi Raikkonen werd tijdens de Britse Grand Prix netjes achtste voor Alfa Romeo, maar tevreden was de Fin eigenlijk niet. Hij sprak van een moeizaam weekend op Silverstone.

Het lukte Raikkonen op zaterdag om zich te plaatsen voor Q2, maar deelname aan Q3 zat er helaas niet in voor de meest ervaren coureur op de grid. In de race lukte het hem echter om op te klimmen naar de tiende positie, waarna hij tot P9 promoveerde toen Lando Norris een tweede pitstop maakte. Een inhaalactie op Alexander Albon zorgde ervoor dat Raikkonen uiteindelijk achtste werd.

De wereldkampioen van 2007 was echter niet geheel tevreden. De Alfa deed het goed in de bochten, maar kwam tekort op de rechte stukken. Dat maakte verdedigen volgens Raikkonen lastig. "Eerlijk gezegd was het niet de makkelijkste race. De auto voelde redelijk goed, vooral in het tweede deel van de race, maar we kwamen snelheid tekort op de rechte stukken. Mijn beste kans had ik als ik zo dicht op de voorligger reed, dat ik DRS kon gebruiken, want daardoor kon niemand aan mij voorbij."

"Uiteindelijk heb ik lang genoeg gewacht totdat de banden van de Toro Rosso eraan waren. Ik wist dat het lastig zou worden om de Toro Rosso's achter me te houden, maar de auto was in de bochten erg sterk en daardoor lukte het nog om in bocht 15 aan Albon voorbij te gaan. Ik zag dat hij iedere keer moeite had met zijn banden in de linkerbochten, en ik wachtte af tot ik hem voorbij kon. Dat was de beste strategie, want als ik het eerder had gedaan, had hij me weer gepasseerd. Over het algemeen was het echter geen sterk weekend."