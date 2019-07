Binotto: "Lastige race laat zien dat we werk te doen hebben om gat te dichten"

Ferrari had het op Silverstone redelijk lastig en eindigde uiteindelijk met een geluk op het podium. Volgens teambaas Mattia Binotto is het een indicatie dat het team nog steeds werk te doen heeft om het gat met Mercedes te dichten.

Charles Leclerc wist tijdens de Britse Grand Prix de derde positie te bemachtigen, maar daar had hij wel de botsing van Sebastian Vettel en Max Verstappen voor nodig. De Monegask was niet bij machte om de Mercedessen bij te benen op het Britse circuit. Volgens Binotto is dat een duidelijk teken dat de Scuderia nog genoeg werk te verzetten heeft, zo vertelde de Italiaan na afloop van de race.

Binotto zag sterk optreden van Leclerc in duels

"Het was absoluut een lastige race in vergelijking met de kwalificatie van gisteren. Vandaag limiteerde bandenslijtage onze snelheid en prestaties. Het laat duidelijk zien dat we nog steeds werk te doen hebben om het gat te dichten als we racen onder bepaalde omstandigheden. Charles reed een sterke race en liet wederom zien hoe goed hij is in wiel-aan-wiel-gevechten."

"Het was jammer dat dat Sebastians prima optreden in de race dwarsgezeten werd door een fout toen hij streed met Verstappen. De safety car maakte Charles' race lastiger: als eerste stoppen was niet echt een optie, omdat het hem achter zijn rivalen gepositioneerd had. We konden daardoor alleen reageren toen Verstappen stopte. Uiteindelijk moest Charles de Red Bull op de baan weer aanvallen, waar hij in slaagde."

Ferrari heeft na de eerste tien races van 2019 nog altijd niet gewonnen. Voor Mercedes staat de teller op negen zeges, terwijl Red Bull Racing het enige team is gebleken dat de hegemonie van de Zilverpijlen wist te verbreken. Twee weken geleden won Verstappen voor dat team de Oostenrijkse Grand Prix.