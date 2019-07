Seidl: "McLaren blijft gewoon een onafhankelijk team"

McLaren is een onafhankelijk team en dat zullen ze ook blijven. Dat benadrukte teambaas Andreas Seidl na afloop van de Britse Grand Prix.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië maakte Daniel Ricciardo tijdens een van zijn mediamomenten een opmerking dat Renault en McLaren zouden moeten samenwerken aan een chassis, omdat een liefdesbaby van de twee huidige bolides zou kunnen leiden tot een 'redelijk goede raceauto'. Daarmee zou McLaren haar onafhankelijkheid echter verliezen en dat is iets wat het Britse team volgens Seidl niet wil.

"Ik heb vaak gezegd dat we een excellente en transparante relatie hebben. Renault's progressie ten opzichte van vorig jaar is een van de redenen van ons succes dit jaar", zegt Seidl over dat idee. De samenwerking zal volgens hem niet verder gaan dan alleen op motorisch vlak. "Onze relatie draait echter alleen om de krachtbron. We zijn een onafhankelijk team en dat willen we graag zo houden."

Andere motorleverancier in 2021 een mogelijkheid

McLaren maakt sinds begin 2018 gebruik van Renault-motoren, nadat het in de drie jaren daarvoor met weinig succes samenwerkte met Honda. Met de Franse fabrikant gaat het beter, maar Seidl sluit niet uit dat er in 2021 een andere motor achterin de McLaren ligt. "Zoals bekend loopt ons contract met Renault tot eind 2020, voor daarna liggen alle opties open. Momenteel zijn we volledig gefocust op het werken met Renault en we zijn erg tevreden over onze samenwerking."