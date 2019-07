Horner moest ingrijpen om Verstappen voorbij Gasly te krijgen

Christian Horner moest tijdens de Britse Grand Prix ingrijpen om ervoor te zorgen dat Pierre Gasly Max Verstappen voorbij zou laten. De Fransman deed dat namelijk niet op advies van zijn engineer.

Verstappen reed in het eerste deel van de race op Silverstone op de vierde positie, maar die moest hij door een pitstop onder de safety car afstaan aan teamgenoot Gasly. In eerste instantie moest de Nederlandse Red Bull-coureur zich verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc, maar kort daarna leek hij op het oog klem te zitten achter zijn teamgenoot.

Omdat beide coureurs geen stop meer hoefden te maken, had het team de coureurs kunnen laten racen, maar men koos ervoor om Verstappen voor Gasly te loodsen zodat de Nederlander zich richting het podium zou kunnen rijden. Binnen een ronde vertelde de engineer van Gasly de Fransman drie keer dat zijn teamgenoot achter hem zat op een andere strategie, maar dat ontkende hij.

Gasly handelt pas na vraag Horner

Verstappen vond echter dat hij klem zat en Horner werd ingeschakeld om de zaak op te lossen. Dat deed hij door Gasly op te dragen zijn teamgenoot voorbij te laten. Pas op dat moment besloot de nieuwste Red Bull-coureur om Verstappen voorbij te laten door langzamer te gaan rijden op Hangar Straight.

Na afloop van de race gaf Gasly tekst en uitleg over de situatie: "We reden allebei op een andere strategie en we dachten dat het over het algemeen beter zou zijn. Misschien hebben we er wat tijd mee verloren, maar het had wat anders kunnen zijn en het was ook niet enorm veel. We reden met andere strategieën."

Gasly eindigde uiteindelijk op de vierde positie op Silverstone, nadat Sebastian Vettel tegen Verstappen aan was gereden. Gasly werd daarvoor zelf al ingehaald door Leclerc.