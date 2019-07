Wolff: "Gevechten tussen Verstappen, Vettel en Leclerc waren smerig"

De Britse Grand Prix was een genot om naar te kijken voor de fans, maar Toto Wolff zag een aantal dingen die hem niet helemaal bevielen. Hij lijkt te suggereren dat de duels tussen de coureurs van Ferrari en Red Bull Racing 'smerig' waren.

Gedurende de race waren er vrijwel constant gevechten tussen Max Verstappen, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Sebastian Vettel. Vooral de strijd tussen Verstappen en Leclerc viel daarbij op: zowel voor als na de safety car-fase streden ze om een positie, waarbij de Nederlander uiteindelijk als sterkste uit de bus kwam. Daarna ging hij voorbij aan Gasly en Vettel, die met een inschattingsfout een einde maakte aan zijn podiumkansen.

Wolff zag duidelijk verschil tussen gevechten op Silverstone

In de openingsfase van de race streden ook de Mercedes-coureurs met elkaar. Lewis Hamilton ging daarbij eerst voorbij aan Valtteri Bottas, die hem voor Copse wist terug te pakken. Op het oog leken de gevechten op elkaar, maar volgens Wolff waren er weinig gelijkenissen te vinden.

"Ik dacht dat ze samen een erg mooi gevecht uitvochten dat erg vermakelijk was. Niemand kon zeggen dat er niet hard verdedigd werd, maar smerig was het niet. Ik denk dat wat we tussen sommige andere coureurs gezien hebben, wel op het randje van smerig zat. Je wil daar een bepaalde mate van zien in duels en het is goed als coureurs tegen elkaar strijden, maar niet binnen hetzelfde team."

"Dit is exact was we in de ochtend voor de race besproken hebben. Ik wil niets hiervan zien in een onderling duel en ik heb geen twijfel dat ze weten hoe ze tegen elkaar moeten racen. We hebben vaak gezien dat dat Lewis en Valtteri elkaar op én naast het circuit respecteren. Om een stap verder gaan kan alleen als je tegen iemand van een ander team racet."