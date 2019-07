Masi: "Filosofie om coureurs te laten racen hele jaar al aanwezig"

Michael Masi zegt dat de stewards het hele seizoen 2019 al handelen met de geest om coureurs vrijer te laten racen. Dat vertelde de wedstrijdleider van de FIA na afloop van de Britse Grand Prix.

Tijdens de Britse Grand Prix waren er een aantal geweldige gevechten te zien op Silverstone, waaronder een stevig duel tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Zij maakten in de voorlaatste bocht ook contact met elkaar. Volgens Masi hadden Red Bull en Ferrari beiden geen problemen met de actie, nadat onderzoeken en straffen tijdens de races in Canada en Oostenrijk belangrijke gespreksonderwerpen waren.

"Eerlijk gezegd handelen wij het hele jaar al met de filosofie om coureurs te laten racen. Wat we daar zagen, de natuur van het circuit, is dat er wat wiel-aan-wiel-actie was, maar op dezelfde manier als eerder het geval was. Ook is het op precies dezelfde manier beoordeeld."

"Door de aard van het circuit wordt het mogelijk gezien alsof we ze meer laten racen, maar het is op dezelfde manier beoordeeld als dat het hele jaar al het geval is. Het is echter vooral een beslissing van de stewards. Vanuit mijn perspectief is het kijken naar dingen en ze eventueel aan te kaarten, maar uiteindelijk bepalen de stewards wat het is."

Masi twijfelde niet over naar buiten sturen safety car

De openingsronden van de race bevatte een aantal grote gevechten, totdat Antonio Giovinazzi in de laatste chicane spinde en zijn auto in de grindbak parkeerde. Daardoor kwam er strategisch gezien en qua gevechten meer rust in de race. Door de positionering van de auto in het grind bestond er voor Masi geen twijfel over of een safety car-fase nodig was.

"Voor mij was het een erg eenvoudige beslissing om de safety car naar buiten te sturen door de locatie waar de auto stond. Het was vlakbij de ingang van de pits en doordat de kraan de baan op moest komen, bestond er voor mijn geen twijfel over wat we daarmee zouden moeten doen."

Masi bevestigde zondagavond dat hij tot het eind van het seizoen 2019 zal optreden als de wedstrijdleider in de Formule 1.