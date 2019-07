Michael Masi maakt 2019 af als wedstrijdleider van de Formule 1

Michael Masi zal de rest van het seizoen 2019 de wedstrijdleider van de Formule 1 blijven. De Australiër vervult die functie sinds het overlijden van Charlie Whiting aan de vooravond van het huidige seizoen.

Whiting vervulde sinds 1997 meerdere taken voor de FIA, waarvan zijn rol als wedstrijdleider er een was. De Brit, die op Silverstone herdacht werd en wiens zoontje de startlichten mocht bedienen bij de start van de race, overleed in de week voorafgaand aan de Australische Grand Prix. De FIA ging toen snel op zoek naar een vervanger en in die zoektocht kwam men uit bij Masi.

Tevredenheid bij FIA over werk Masi

In mei wist GPToday.net al te melden dat Masi die rol in ieder geval tot en met de Hongaarse Grand Prix, de laatste race voor de zomerstop, zou vervullen. In die periode zou zijn werk geëvalueerd worden, maar de FIA is tevreden met zijn werk en laat hem daarom het seizoen gewoon afmaken. "Na een meeting gisteren met president Jean Todt vertelde hij mij en het team van de FIA dat ik die rol zal houden tot eind 2019", vertelde Masi.

Masi was voor de FIA geen onbekende en zelf was hij ook niet onbekend met het werk. Hij was voor zijn nieuwe rol in 2019 in dienst als wedstrijdleider van de Australian Supercars. Tevens zou hij tijdens een aantal F1-races van dit seizoen al als backup van Whiting fungeren, terwijl hij ook wedstrijdleider zou zijn bij de Formule 2- en Formule 3-races.