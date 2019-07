Bottas verrast dat Hamilton op harde banden snelste ronde reed

Zo'n tien ronden voor het eind van de Britse Grand Prix kreeg Valtteri Bottas een setje zachte banden tot zijn beschikking. Desondanks lukte het hem niet om de snelste ronde van de race te rijden.

Het punt voor de snelste raceronde ging namelijk naar Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. In eerste instantie reed Bottas nog wel de snelste ronde, maar in zijn allerlaatste ronde ging Hamilton er nog onderdoor. Dat verraste de Fin wel, zeker omdat hij goed zijn best deed om de snelste ronde te rijden en zijn teamgenoot op de hardste bandencompound reed, terwijl hij zelf softs tot zijn beschikking had.

"Ik probeerde het redelijk hard, maar ik had op dat moment niet echt een volle batterij, hoewel dat wel zo had moeten zijn met de modus waarin ik reed. Het is iets wat we tijdens meeting aangekaart hebben als iets wat in races veel beter kan, zodat we wat marge hebben om echt voor de snelste ronde te gaan door de batterij meer op te laden. Ik heb het gevoel dat ik daar iets verloren heb. Ook had ik iets meer brandstof."

Bottas kon maar een foutje aanwijzen

Bottas kon ook niet goed aanwijzen waarom Hamilton sneller geweest was, omdat hij zelf slechts een klein foutje gemaakt had. "Ik was verrast dat hij zo'n ronde kon rijden aan het eind van de race op de harde band. De harde band was duidelijk erg solide en bij mij zat er niet veel meer in: ik had een blokkerend wiel in de laatste bochten, dus daar verloor ik misschien een tiende."