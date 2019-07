Verstappen: "Hamilton onbereikbaar, maar P2 was mogelijk geweest"

Max Verstappen kreeg in Groot-Brittannië niet loon naar werken voor zijn prima optreden. De Red Bull Racing-coureur werd door Sebastian Vettel van de derde plaats gekegeld, maar zelf denkt hij dat er nog meer in had gezeten.

Het tempo van Verstappen op Silverstone was hoopgevend. De Nederlander kon de hele race druk zetten op de Ferrari's, die de grootste moeite hadden om hem voor te blijven. Een zege achtte hij buiten bereik, maar Verstappen dacht wel dat hij Vettel had kunnen pakken. "We waren duidelijk sneller dan Ferrari in de race. Ik had eigenlijk nooit een echt vrije ronde en Lewis was erg snel, maar over het algemeen denk ik dat we zeker als tweede of derde hadden kunnen eindigen vandaag."

"Het tempo was hoopgevend. Ik zat een beetje vast achter de Ferrari, waar we wel wat mooie gevechten mee hadden. Ik wilde niet te veel riskeren wat betreft het oplopen van schade, want het was natuurlijk nog een lange race. Alles voelde wel redelijk goed aan, maar ik ben uiteindelijk blij dat we de finish nog hebben kunnen halen, gezien de schade."

Verstappen dacht dat schade einde race betekende

In eerste instantie dacht Verstappen dat het klaar was na de botsing met Vettel en het verbaasde hem dat hij nog competitief was, ondanks de schade. "Toen ik in het grind stond, verwachtte ik niet dat ik de finish zou halen. Eerst werd ik heel hard geraakt, daarna volle bak over de rode kerbstone en ook door het grind. Dat zijn allemaal dingen die je niet wil met je auto. Het was lastig met de kapotte onderdelen, maar de snelheid zat er nog wel in."

Direct na de race kwam Vettel naar Verstappen toe om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor de botsing, iets wat de Red Bull-coureur prettig vond. "Ik denk dat het goed is als je als coureur je fout toegeeft. Dit soort dingen kunnen gewoon gebeuren, maar het is wel balen. Het is ook racen uiteindelijk en soms heb je geluk, maar soms ook niet."