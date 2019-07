Max Verstappen: "Ik hoop dat het vanmiddag niet regent"

Vanmiddag rijdt Max Verstappen zijn vijfde Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone. De Red Bull-coureur zal vanaf de vierde plaats starten en wist zich ondanks problemen met de turbo aan de Honda-motor op nog geen 2 tienden achter pole-sitter Valtteri Bottas te kwalificeren.

Het lijkt erop dat Red Bull Racing eindelijk de smaak te pakken heeft met het ontwikkelen van de RB15. Een podiumplaats lonkt voor de Nederlander, maar veel zal afhangen van de banden en het weer.

Band linksvoor is een probleem

Op het beroemde circuit van Silverstone krijgt vooral de linker voorband het zwaar te verduren door de druk die daar op komt te staan in de bochten naar rechts. Op de vraag of hij wat inzicht kon geven in de banden van dit weekend vertelde Verstappen aan GPToday.net: "Qua slijtage gaat het niet van de achterkant afhangen, het is meer die linker voorband door de snelle bochten, doordat er veel druk op staat. Iedereen zal er wel last van krijgen, het is niet dat wij een magische balans hebben dat het bij ons minder is. Als je zo hard door die bochten gaat daar, dan houdt die band het niet. Ik kan een beetje het verschil maken, maar dan ga je ook langzamer dus daar moet je een balans in vinden."

Verstappen vindt medium banden fijner

Opmerkelijk genoeg kwalificeerden alleen Mercedes en Red Bull Racing op de medium-banden in Q2, terwijl Ferrari met beide coureurs ervoor koos om op de zachte banden te kwalificeren waardoor zowel Sebastian Vettel als Charles Leclerc hiermee de race zullen starten.

Max Verstappen heeft een betere balans in de auto met de medium banden. "Ik kan niet uitleggen waarom Ferrari voor de zachte banden heeft gekozen, ik weet niet hoe hun auto aanvoelt op verschillende banden. De zachte band is natuurlijk altijd iets sneller maar ik vond de medium fijner in de lange run, maar misschien voor hun auto niet."

Niet hopen op regen

Veel zal dus afhangen van de banden maar ook het weer kan een grote rol gaan spelen in Engeland. Het hele weekend is het al bewolkt, grijs en grauw en af en toe vallen er druppels. Op het moment van schrijven vallen er ook druppels op het circuit, met de voorspelling dat tijdens de race vanmiddag ook een bui regen kan vallen.

Als we kijken naar de lange runs, de racesimulaties, dan zijn Ferrari en Red Bull Racing aan elkaar gewaagd. Volgens experts van de Formule 1 liggen beide teams heel dicht bij elkaar, al is Red Bull licht in het voordeel zoals vaker het geval is.

Voor Verstappen geldt dat hij hier pas zaterdagavond en zondagochtend naar kijkt. Tevens hoopt hij dat het droogt blijft. "Ik heb nog niet gekeken naar de lange runs, dat doe ik vanavond", zo vertelde hij gistermiddag na de kwalificatie. "Dan zal ik ook kijken naar de weersvoorspelling en die zullen we zondagochtend nogmaals doornemen. Ik hoop niet perse op regen, zoals het nu lijkt zal de race ook droog blijven."