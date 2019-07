Max Verstappen: "Problemen met turbo heeft 2 tienden gekost"

Max Verstappen wordt het hele weekend al op de huid gezeten door teamgenoot Pierre Gasly. Voor het eerst dit seizoen weet Gasly de druk op zijn teamgenoot op te voeren en dat resulteerde in een goed teamresultaat.

De Nederlander kwalificeerde zich als vierde, met achter zich Pierre Gasly op de vijfde plaats, voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

Verstappen mist goede balans

Na afloop was de Nederlander tevreden, zo vertelde hij tegenover Jack Plooij op Ziggo: "Uiteindelijk ben ik wel tevreden. Als je naar het hele weekend kijkt hadden we geen goede balans in de auto tot en met de kwalificatie. Hoe we het dan hebben omgedraaid in de kwalificatie was goed, alleen had ik al de hele dag last van turbo lag. Als je op het gas gaat houdt de motor in en dan ineens pakt hij op, dat heeft ons zeker vandaag 1.5 tot 2 tienden gekost. Als je dan kijkt naar mijn tijd is dat echt enorm balen."

Niet druk maken om de banden

Beide Ferrari-coureurs kwalificeerden in Q2 op de zachte banden. Of dit een voordeel of nadeel zal zijn, moet morgen blijken. Verstappen: "Tja, dat weet ik niet. Dat zien we morgen wel, daar maak ik me altijd niet echt druk om."

Racepace is goed

Vooruitkijkend naar de race van morgen: "De racepace is denk ik wel goed. De afstelling die we nu hebben voor de kwalificatie is ook wel goed voor de race, dus daar ben ik wel blij mee."