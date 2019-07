Foto's: De vrijdag in Groot-Brittannië in beeld

De eerste dag van het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië zit erop en niet voor het eerst dit seizoen lijkt Mercedes het te kloppen team te zijn. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton eindigden in de tweede sessie bovenaan de tijdenlijst.

In de eerste vrije training was Pierre Gasly op overtuigende wijze nog de snelste man geweest, maar in de tweede training moest hij ook beide Ferrari-coureurs nog voor laten gaan. Met P5 deed hij het wel beter dan Max Verstappen, die geen goede eerste dag beleefde op de Silverstone.

Een goede dag was het ook niet voor Romain Grosjean, die 's ochtends bij het uitrijden van de pits spinde en zijn voorvleugel eraf reed. De Haas F1-coureur spinde later in de training nogmaals en stond in VT2 lang in de pits met technische problemen.

De inleidende beschietingen werden vastgelegd door onze fotografen en dat leverde de volgende plaatjes op.