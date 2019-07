Ricciardo: "Vanavond wellicht herdenkingsdienst voor kapotte motor"

De dag van Daniel Ricciardo op Silverstone eindigde met een domper. De motor van zijn Renault gaf de geest, maar desondanks heeft de Australiër er vertrouwen in dat hij de rest van het weekend competitief zal zijn.

Na afloop van de vrije training bevestigde Renault dat een motorisch probleem ervoor zorgde dat Ricciardo geen echte lange run rijden tijdens VT2. Het betrof echter de spec A-motor van begin dit seizoen, dus Ricciardo zal voor de derde vrije training terug wisselen naar de spec B-motor die hij hoe dan ook tijdens de race zal gebruiken. Zelf was Ricciardo ondanks het probleem niet ontevreden over zijn dag.

"Het ging goed, maar tijdens VT2 hadden we het iets lastiger. Ik heb er echter vertrouwen in dat we morgen competitief zullen zijn. Aan het eind van de sessie hadden we een probleem, waarbij de motor zichzelf uitschakelde. Daar zijn we nu naar aan het kijken. Misschien hebben we vanavond nog een herdenkingsdienst voor die motor, maar dat zullen we zien."

Ricciardo tevreden over nieuwe asfaltlaag

De omstandigheden waren niet gemakkelijk op de vrijdag op Silverstone. Het waaide flink en er is voor de race van dit jaar wederom een nieuwe asfaltlaag neergelegd op het circuit. Dat zorgde voor veel uitglijders in de eerste en tweede vrije training. Ricciardo is echter tevreden over het nieuwe asfalt, dat volgens hem alleen bij bocht 6 nog wat hobbelig is.

"Het is altijd winderig op Silverstone, maar het nieuwe asfalt is eigenlijk behoorlijk goed. Op bepaalde plaatsen geeft het een hoop grip. Aanvankelijk was het vanochtend behoorlijk glad en olie-achtig, maar het rubber maakte het beter. Dat zal het hele weekend ook beter blijven worden. Op sommige plekken is het nog steeds erg hobbelig en ik denk dat de jongens uit de MotoGP bocht 6 niets zullen vinden. Voor de rest is het prima."