Horner: "Tweestopper een mogelijkheid na tekenen hoge degradatie banden"

Christian Horner gelooft dat een strategie met twee pitstops wel eens de beste optie zou kunnen zijn tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De bandenslijtage tijdens VT1 hint daarop volgens de teambaas van Red Bull Racing.

Horner gaf na afloop van de eerste oefensessie tegenover Sky Sports F1 toe dat Mercedes mogelijk buiten bereik is dit weekend, nadat de leiders in het kampioenschap het in Oostenrijk erg lastig hadden. De Brit zegt echter ook dat de race niet hoe dan ook een eenstopper zal zijn. Tekenen van de Ferrari's en Mercedessen tijdens VT1 wijzen op snelle degradatie van de banden.

"Hopelijk kunnen we het Ferrari dit weekend lastig maken. Mercedes zal waarschijnlijk een stap buiten bereik zijn, omdat deze temperaturen precies binnen hun territorium vallen. We zagen de bandenslijtage op de lange run van Mercedes en Ferrari en dat zag er redelijk fors uit, dus dat kan een factor zijn in de race. Mogelijk wordt het geen eenstopper, maar twee pitstops dit weekend."

Sfeer binnen Red Bull verbeterd na zege Verstappen

Horner voegde eraan toe dat de sfeer bij Red Bull Racing een stuk verbeterd was door de zege van Max Verstappen in Oostenrijk. Hij pakte daar de eerste zege van het seizoen voor het Oostenrijkse team. "Je loopt op maandagochtend de fabriek in en voelt de drukte, want er zijn zoveel mensen die zoveel geïnvesteerd hebben in deze auto's."

"Honda heeft in de laatste vijf jaar natuurlijk ook veel meegemaakt. De berichten die we gekregen hebben uit Japan, met zo'n positiviteit, zorgt ervoor dat het tempo verhoogd wordt. Dat is de feel-good factor van winnen. Het team boekt progressie met het chassis en ook met de motor wordt progressie geboekt. Het zou hoe dan ook een overgangsjaar worden, maar we beginnen het momentum op te pakken."

Red Bull Racing kende een goede eerste vrije training tijdens de Britse Grand Prix. Pierre Gasly noteerde de snelste tijd van de sessie, terwijl Max Verstappen volgde op de derde positie.