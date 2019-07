Sainz niet verrast door aanblijven bij McLaren: "Tekende een tweejarig contract"

Carlos Sainz is niet verrast dat hij volgend seizoen ook in actie zal komen bij McLaren. De Spanjaard stelt dat hij vorig jaar al een tweejarig contract getekend had bij het team, waardoor hij zeker was van zijn plek.

McLaren was afgelopen week het eerste team dat bevestigde welke coureurs er in 2020 voor het team zullen rijden. Zowel Sainz als Lando Norris mag aanblijven, nadat de seizoensstart van 2019 veelbelovend is. Sainz maakte zich echter nooit zorgen om zijn plek, zo vertelde hij op Silverstone. "Ik zei vorig jaar dat erg duidelijk dat ik voor twee jaar getekend heb bij McLaren en het team zei dat ook. Voor mij bestond er geen twijfel."

Er werd gesproken over een eventuele terugkeer van Fernando Alonso bij het Britse team, maar een verrassende comeback was nooit het plan volgens Sainz. "Ik wist dat hij niet in mijn plaats terug zou keren bij McLaren, dus voor mij is er geen nieuws. In werkelijkheid was het belangrijk om Lando te bevestigen, want hij was degene die McLaren moest verlengen. Voor mij was het simpelweg een bevestiging van wat we wisten."

Recent gingen er ook geruchten dat Alonso bij McLaren vertrokken zou zijn, waarna het team duidelijk maakte dat de Spanjaard nog altijd een ambassadeur is. De bevestiging van de coureurs staat volgens Sainz los van die verhaallijn. "Er is geen verband. In mijn geval was het duidelijk dat ik voor twee jaar getekend heb vorig jaar. Ik heb niets nieuws getekend."