Schema persconferenties voor Britse Grand Prix 2019

De FIA heeft bevestigd welke coureurs en teamleden zich op donderdag en vrijdag moeten melden bij de persconferenties voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Zoals verwacht spelen de Britten een hoofdrol bij hun thuisrace.

Voorafgaand aan de Grand Prix-weekends maakt de FIA steevast bekend wie er achter de microfoons plaatsnemen tijdens de persconferenties op donderdag (voor de coureurs) en vrijdag (voor de teamleden). Om 15.00 uur Nederlandse tijd zullen thuisrijders Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell hun verhaal doen tijdens de persconferentie. Zij krijgen daar gezelschap van Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi.

Op vrijdagmiddag 13.00 uur, tussen de vrije trainingen in, is het de beurt aan de teamleden. Toyoharu Tanabe van Honda en Christian Horner van Red Bull Racing zullen ongetwijfeld vragen krijgen over de zege in Oostenrijk. De twee echt Britse teams, McLaren en Williams, zullen vertegenwoordigd worden door Zak Brown en Claire Williams. Marcin Budkowski van Renault zal het vijftal voltooien.

Ook na de kwalificatie en de race op Silverstone zullen er persconferenties plaatsvinden. Wie daarin zullen zitten, is nog niet bekend, omdat de top 3 van deze sessies uitgenodigd zal worden voor het onderonsje.