'Nieuwe voorvleugel heeft Red Bull doorbraak bezorgd met RB15'

Red Bull Racing leek in Oostenrijk haar oude vorm hervonden te hebben en Auto, Motor und Sport lijkt te weten waarom. Volgens het Duitse medium heeft de nieuwe voorvleugel voor een doorbraak gezorgd.

In de openingsfase van 2019 had Red Bull moeite om het tempo van Mercedes en Ferrari te volgen, maar in Oostenrijk was dat anders. Max Verstappen reed zich met een sterke inhaalrace naar de zesde zege uit zijn carrière. Daarbij rekende hij op de baan af met Valtteri Bottas en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc, die hij allen voorbij moest gaan na een slechte start vanaf P2.

Daar waar Red Bull Racing de afgelopen jaren steevast indruk maakte met een zeer goed chassis, leek dat dit jaar een van de pijnpunten te zijn. Het Oostenrijkse team had moeite om zich aan te passen aan de nieuwe technische reglementen voor het huidige seizoen en dan met name aan de nieuwe voorvleugels. Volgens AMuS was Red Bull altijd meester in het aanvallen van de schadelijke luchtstromen, maar met de nieuwe regels kon dat niet meer.

In Oostenrijk introduceerde Red Bull echter een nieuwe voorvleugel die volgens hetzelfde principe werkt, maar waarmee de schadelijke luchtstromen beter gestuurd worden. Volgens Auto, Motor und Sport is dit de doorbraak geweest voor Red Bull Racing om de weg naar boven in te kunnen slaan. De balans van de auto lijkt beter te zijn en het team lijkt de banden nu ook onder controle te hebben.