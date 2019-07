Binotto verwacht dat Silverstone niet bij Ferrari-bolide past

Kan Ferrari na een sterke race op de Red Bull Ring ook op Silverstone meedoen om de overwinning? Teambaas Mattia Binotto verwacht dat niet, omdat het Britse circuit volgens hem niet zo goed bij de SF90 zal passen.

Ondanks het goede tempo op de Red Bull Ring wist Ferrari wederom niet te winnen: deze keer was Max Verstappen te sterk voor de Scuderia. De SF90 lijkt tot dusver vooral goed te gaan op circuits waar vermogen van belang is, zoals in Bahrein, Canada en dus ook in Oostenrijk.

Op een aantal andere circuits heeft Ferrari het echter een stuk lastiger. Met name Mercedes lijkt op de wat bochtigere circuits beter te gaan. Volgens Binotto wil het team het gat met de koplopers dichten, maar hij verwacht niet dat dit op Silverstone zal lukken. "We verwachten niet dat Silverstone bijzonder goed bij onze auto past. We hebben echter gezien dat de prestatiebalans iedere race kan veranderen, vaak ook onverwacht."

Kleine upgrade bij Ferrari op Silverstone

Wel heeft Ferrari wederom een kleine upgrade voor de Britse Grand Prix, zo vertelde Binotto. "Voor de Britse Grand Prix nemen we wederom kleine aerodynamische modificaties terwijl we hard blijven pushen in de ontwikkeling van onze auto. Dit weekend zal ook een kans zijn om een beter begrip te krijgen van ons recente werk, waarmee we het gat richting de concurrentie op specifieke soorten circuits verkleind hebben."

Vorig jaar wist Ferrari met Sebastian Vettel de race in Groot-Brittannië te winnen. Later dat jaar won hij nog in België, maar sindsdien staat Vettel droog. De laatste zege van Ferrari kwam in de Amerikaanse Grand Prix, toen Kimi Raikkonen Verstappen en Lewis Hamilton te snel af was.