McLaren ontkent verhalen dat Fernando Alonso team verlaten heeft

Fernando Alonso en McLaren zijn niet uit elkaar gegaan. Naar aanleiding van vragen van GPToday.net heeft het team de daarover ontstane geruchten ontkracht.

Vrijdag sijpelden er geruchten naar buiten dat Alonso en McLaren de samenwerking beëindigd zouden hebben. Dat zou gebeurd zijn naar aanleiding van het debacle tijdens de Indy 500, waar de combinatie Alonso/McLaren zich niet wist te kwalificeren voor de race. Sindsdien is de tweevoudig Formule 1-kampioen niet meer in actie gekomen voor het Britse team, maar geruchten daarover heeft het team stellig ontkend.

Motorsport Magazine meldde dat Alonso het team verlaten zou hebben. "Fernando zal, net als alle McLaren-coureurs in het verleden en het heden, onderdeel blijven van de McLaren-familie en we hebben een sterke relatie. We hebben geen plannen meer om hem nog F1-tests te laten rijden, want onze focus ligt bij Carlos en Lando. Hij is vrij om andere kansen in de autosport aan te grijpen en daarin steunen wij hem", vertelde een woordvoerder van het team.

Alonso nog steeds ambassadeur van McLaren

Tegenover GPToday.net bevestigde een bron van het team echter dat Alonso nog steeds onderdeel is van McLaren. De tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans is nog altijd een ambassadeur van het merk. Wel bevestigde de bron binnen het team dat het team niet meer van plan is om Alonso in te zetten tijdens F1-tests. Een vervolg van de samenwerking tijdens bijvoorbeeld de Indy 500 is dus nog altijd een mogelijkheid.