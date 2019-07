Marko: "Niemand spreekt vergelijking van Verstappen met Senna meer tegen"

Helmut Marko haalt zijn gram. De Oostenrijkse talentscout van Red Bull verklaarde in 2015 dat Max Verstappen wel eens 'de nieuwe Ayrton Senna' zou kunnen zijn, iets waar volgens hem velen momenteel mee instemmen.

Verstappen maakte afgelopen weekend wederom een ijzersterke indruk. De Nederlander heeft zijn niveau opgekrikt na de dramatisch verlopen Grand Prix van Monaco in 2018 en boekte in Oostenrijk de zesde zege uit zijn carrière. Een dag eerder kwalificeerde de Red Bull Racing-coureur zich ook al op de eerste startrij.

Het talent van Verstappen staat inmiddels buiten kijf en dat is voor Marko het moment om zijn gram te halen. Dat deed hij bij Auto Bild. "Max heeft weer laten zien op welk niveau hij tegenwoordig rijdt. Toen ik in 2015 zei 'er komt een nieuwe Ayrton Senna aan' hebben sommige experts mij bekritiseert vanwege een te grote vergelijking. Maar nu spreekt niemand mij meer tegen."

Marko vreest niet voor vertrek Verstappen

Een van de grootste gespreksonderwerpen rond Verstappen is zijn contractuele clausule. Er zou een prestatiegebonden ontsnappingsclausule zijn, waardoor hij eind 2019 weg zou mogen bij Red Bull als het team niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Marko bevestigt dat die clausule inderdaad prestatiegebonden is, maar hij maakt zich geen zorgen over het eventueel verliezen van Verstappen. "Die clausule is inderdaad prestatiegebonden."

"Maar op dit moment maak ik mij geen zorgen. De zege van afgelopen zondag was een belangrijke stap. Max weet wat hij aan ons en aan Honda heeft. De mensen van Honda hebben op de Red Bull Ring laten zien waartoe ze in staat zijn. En wij verbeteren onszelf ook nog steeds met het chassis. Daarom kan ik met zekerheid zeggen: als de anderen het weer lastig hebben, dan zijn wij volop in de race."