Horner ontwijkt vragen over terugkeer Vettel bij Red Bull: "Hebben een speciale band"

Keert Sebastian Vettel in 2020 terug bij het team waar hij zijn grootste successen in de Formule 1 boekte? Red Bull Racing-teambaas Christian Horner nam bij ServusTV niet de moeite om vragen daarover te ontkennen.

Tussen 2009 en 2014 reed Vettel al voor Red Bull Racing en het mag gezegd worden dat hij daar een uiterst succesvolle periode beleefde. De Duitser werd tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen en maakte daarmee het Oostenrijkse team ook vier keer constructeurskampioen. Hij bezat destijds een contract tot 2015, maar door een ontsnappingsclausule kon Vettel na 2014 vertrekken bij de energiedrankjesgigant.

Bij Ferrari hoopte Vettel de tijden van Michael Schumacher te doen herleven, maar tot dusver is dat niet gelukt. Her en der pakte hij wel een zege, maar dicht bij titels is hij niet gekomen. In eerste instantie was Mercedes daar te sterk voor en in 2018 liep hij een goede kans mis door een reeks fouten.

Horner ontkracht geruchten over terugkeer Vettel niet

De afgelopen tijd wordt Vettel regelmatig weer gespot bij de hospitality unit van Red Bull, wat geruchten over een mogelijke terugkeer voedt. "We hebben erg fijne herinneringen aan onze tijd met Sebastian", zei Horner. "Hij is onderdeel van de historie van ons team. Hij won vier wereldtitels en vele races met ons. Hij pakte ook Red Bull's eerste zege in de Formule 1. Dat is natuurlijk waarom wij een speciale relatie hebben met Sebastian."

"Hoewel hij nu voor Ferrari rijdt, komt hij nog steeds regelmatig langs om de monteurs te zien. Hij kent de meeste gezichten. Hij is nog steeds een vriend van het team en hij was erg blij voor ons met het resultaat op de Red Bull Ring. Er is wederzijds respect en een vriendschap", besloot Horner, die daarmee niet echt antwoord gaf op de vraag of Vettel een terugkeer bij het team zou kunnen maken.

