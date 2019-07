Ferrari heeft oogje op Ricciardo en Bottas

De geruchtenmolen draait op volle toeren in de F1, het silly season voor 2020 lijkt te zijn begonnen. Waren er vorige week al verhalen over een clausule in het contract van Max Verstappen, inmiddels komen er berichten naar buiten over de positie van Sebastian Vettel bij Ferrari voor het volgende seizoen.

Stopt Vettel met F1?

Er gaan al langer verhalen dat Sebastian Vettel het niet mer naar zijn zin heeft in de Formule 1. De Duitser haalt weinig plezier uit dit seizoen en heeft een harde kluif aan teamgenoot Charles Leclerc. De teamleiding steunt hem publiekelijk en ook intern, maar het zal vermoedelijk niet lang duren dat Vettel het onderspit gaat delven ten opzichte van zijn jonge teamgenoot.

Eén keer eerder maakte de viervoudig wereldkampioen F1 dit mee en dat was in 2014. Daniel Ricciardo promoveerde van Scuderia Toro Rosso naar Red Bull Racing en was de Duitser de baas. De goedlachse Australiër behaalde drie overwinningen in 2014, tegenover nul overwinningen voor Vettel. In de WK-stand eindigde Ricciardo als derde en Vettel als vijfde. Eind 2014 vertrok de Duitser met de staart tussen zijn benen naar zijn huidige team, Ferrari.

De grote vraag is of Vettel nog door wil gaan met racen in de F1. Ook Ferrari lijkt verder te kijken en haar opties af te wegen. Teambaas Mattia Binotto lijkt niet te willen gaan voor Max Verstappen. Hij zei afgelopen weekend: "Ferrari heeft Max Verstappen niet nodig."

Wel op de shortlist van Ferrari staan Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Volgens F1-journalist Dan Knutson is Ferrari 'informele gesprekken' aangegaan met beide coureurs om te polsen of ze iets voelen voor een overstap naar het team uit Maranello.

Contracten Bottas en Ricciardo

Alles valt of staat altijd met de contracten van de coureurs. Het contract van Valtteri Bottas loopt eind 2019 af, maar bevat enkele opties voor zowel Mercedes als Bottas. Het contract van Daniel Ricciardo met Renault loopt tot eind 2020, maar de voormalig teamgenoot van Max Verstappen zou op hebben laten nemen dat hij bij interesse van Ferrari of Mercedes zou kunnen vertrekken.

Voor het zover is zal Sebastian Vettel duidelijkheid moeten geven aan Ferrari. Stopt hij of vertrekt hij naar een ander team. De geruchten daarover gaan op dit moment, dat als hij niet stopt, terug wil keren naar Red Bull Racing.