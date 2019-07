McLaren stuurt ontwerper Pat Fry met verlof

Pat Fry gaat vertrekken bij McLaren. GPToday.net heeft vernomen dat de man die het ontwerpteam van de MCL34 leidde in eerste instantie met ingang van vandaag zes maanden met verlof gestuurd wordt.

Fry werd vorig jaar door McLaren binnengehaald als tussenpaus op het technische vlak bij het team uit Woking. Matt Morris was op dat moment vertrokken, terwijl James Key nog niet in staat was om zich bij het team te voegen, omdat hij nog met verlof werd gestuurd door Scuderia Toro Rosso. Fry werkt tegenwoordig als consultant en werd zodoende benaderd door McLaren om het gat te dichten.

Omdat McLaren zich met ingang van april 2019 al wel van de diensten van Key verzekerd had, werd Fry met een tijdelijk contract aangenomen. GPToday.net heeft vernomen dat McLaren nog wel geprobeerd heeft om Fry een andere functie binnen het team te geven, maar daarover is geen overeenstemming bereikt.

Om te voorkomen dat Fry met zijn kennis op korte termijn voor een ander team aan de slag kan, heeft McLaren besloten om hem met verlof te sturen. Dit verlof zal naar verluid zes maanden lang duren. In een reactie wilde het Britse team tegenover GPToday.net niet al te veel kwijt over de zaak: “Het is ons beleid om geen mededelingen te doen over personeelszaken.”

Wat Fry’s volgende avontuur in de Formule 1 wordt, is nog onduidelijk. De Brit, voormalig medewerker van Benetton, Ferrari en Manor, zou mogelijk aan de slag kunnen bij Williams. De renstal uit Grove heeft recent afscheid genomen van technisch directeur Paddy Lowe en dat gat is nog niet opgevuld.

GPToday.net heeft ook vernomen dat er mogelijk een kans is op een toekomst bij Renault. Het Franse team zou haar technische team willen versterken en lijkt in die zoektocht dus bij Fry uit te komen. Opvallend is dat Renault in de afgelopen races regelmatig afbrekende onderdelen had.