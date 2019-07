'Technische problemen' bij F1 maken Robert Kubica Driver of the Day

Robert Kubica eindigde de Grand Prix van Oostenrijk op drie ronden achterstand als twintigste en laatste, maar desondanks werd hij verkozen tot 'Driver of the Day'. Volgens de Formule 1 is dat het gevolg van een technisch probleem, dat ze nu aan het onderzoeken zijn.

Het was al op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Kubica werd verkozen tot beste coureur van de dag. De Williams-coureur eindigde op drie ronden achterstand van winnaar Max Verstappen en had zelfs een ronde achterstand op teamgenoot George Russell. Een weinig indrukwekkende rit dus van de Pool en het was dan ook een raadsel dat hij verkozen werd tot beste rijder van de dag.

FOM is 'technische fout aan het onderzoeken'

Vele Nederlandse fans klaagden na afloop van de race dat ze een rare fout zagen toen ze hun stem ingediend hadden voor de 'Driver of the Day'. Na het bevestigen van hun stem voor Verstappen kregen zij de melding 'dank voor het stemmen op Robert Kubica'. Dat wijst op een technisch probleem, iets wat bevestigd wordt door Formula One Management. In een korte reactie laat de FOM aan GPToday.net weten: "Er was een technisch probleem dat momenteel onderzocht wordt."

Wie er dan wel 'Driver of the Day' gaat worden, is nog niet bekend. Kubica wordt op de site van de Formule 1 nog wel genoemd als winnaar van de poll, maar de exacte uitslagen ervan zijn nog niet gepubliceerd. Tot nu toe zijn er zes coureurs dit jaar uitgeroepen tot Driver of the Day: Charles Leclerc en Verstappen (beiden twee keer), Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Lando Norris.