Sainz enorm verrast door sterke racepace McLaren op Red Bull Ring

Met een indrukwekkende race werkte Carlos Sainz zich in Oostenrijk op van P19 op de grid naar de achtste positie aan de finish. Na afloop was hij onder de indruk van de snelheid die zijn McLaren in de race had.

Sainz moest de race noodgedwongen vanaf de laatste startrij vertrekken, omdat hij meer dan 15 plaatsen gridstraf opliep voor het verbruiken van te veel motorcomponenten. De Spanjaard gaf na de race toe dat zijn snelheid in de wedstrijd veel beter was dan hij verwachtte, maar door een probleem met zijn voorvleugel kon hij uiteindelijk geen aanval inzetten op Pierre Gasly.

Kapotte voorvleugel kost Sainz kans op meer

"Ik verwachtte niet de snelheid te hebben die ik had. Halverwege keek ik op de schermen en zag ik dat ik de snelste ronde had. Ik dacht 'dit is goed, dit werkt'. Aanvankelijk deed ik rustig aan, want ik spaarde banden om een lange stint te kunnen rijden. Ik reed ook een lange stint en dat betaalde zich uit, want in de laatste stint vloog ik over de baan."

"Aan het eind van de race haalde ik Gasly en Lando zelfs binnen, maar ik kreeg een probleem met de voorvleugel. De voorvleugel brak en daardoor verloor ik alle balans. Ik moest me tevreden stellen met P8, net iets voor Raikkonen. De snelheid was vandaag echt heel speciaal. Ik heb er echt van genoten."

Goede strategie helpt Sainz verder naar voren

McLaren had haar zaken goed voor elkaar in Oostenrijk, want Lando Norris werd knap zesde. Ook strategisch zat het team goed. Sainz begon zijn race op de mediums, waarop hij 41 ronden reed. Bij zijn pitstop wisselde hij die in voor een setje hards.

"Ik dacht dat de achterbanden hard zouden slijten, maar uiteindelijk sleten de voorbanden harder. Het was zelfs redelijk gebalanceerd - blaarvorming aan de voorkant, degradatie aan de achterkant. Onze auto kan echter met alle banden omgaan. Ik deed het goed in de openingsfase door in de eerste tien, vijftien ronden iedereen in te halen, waardoor ik op het einde een goede delta voor de banden had."