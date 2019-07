'Verstappen had geluk dat hij niet voor vergrijp bij start gestraft werd'

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Oostenrijk al vroeg in de race geluk gehad. De Red Bull Racing-coureur ontsnapte aan een straf voor het starten uit de verkeerde positie.

De stewards waren scherp bij de start, want Kevin Magnussen kreeg tijdens de race een straf. De Haas F1-coureur rolde voor de start iets te ver door bij zijn startvak. Daar waar de coureurs hun band op of voor de gele lijn moeten neerzetten, reed Magnussen te ver door en plaatste zijn voorwiel juist achter de gele streep. In de race kreeg de Deen daar dus een drive-through penalty.

Verstappen gered door niet afgaande sensoren

Na de race op de Red Bull Ring verklaarde wedstrijdleider Michael Masi dat Verstappen geluk gehad heeft bij de start. Ook de Nederlander stond namelijk niet helemaal op de goede positie, want net als Magnussen stond hij ook met zijn wiel achter de gele streep van zijn startpositie. In tegenstelling tot Magnussen werd Verstappen niet gestraft, wat volgens Masi kwam omdat de sensoren van de Red Bull niets aangaven.

"Magnussen rolde iets naar voren bij de startprocedure, voordat de lichten uitgingen. Hierdoor werd de sensor onder de auto geactiveerd en kregen we de melding binnen. Bij Max was er geen melding: De sensoren reageren alleen op beweging en Max Verstappen stond bij aanvang al op de witte lijn bij zijn startplek. Omdat hij stopte met bewegen, zijn er geen sensoren afgegaan."

Na afloop van de race kwam Verstappen alsnog in aanraking met de stewards. Hij moest toen het een en ander komen verklaren over de gang van zaken bij zijn inhaalactie op Charles Leclerc in de slotfase van de race. Uiteindelijk besloten de stewards het contact tussen de twee als een race-incident te beschouwen, waardoor Verstappen de zesde zege uit zijn carrière gewoon kan behouden.