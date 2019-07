Een pikant detail na de Grand Prix van Oostenrijk: Max Verstappen en Charles Leclerc stapten gisteravond in hetzelfde vliegtuig richting Nice, maar volgens de Nederlander was de kou na hun aanvaring op de Red Bull Ring al snel uit de lucht.

Verstappen en Leclerc kwamen tijdens de race in ronde 69 met elkaar in aanraking toen de Red Bull-coureur een inhaalactie plaatste bij de Ferrari. Mede door dat contact kwam Verstappen als winnaar uit de bus in dat duel. De stewards deden nog onderzoek, maar besloten ruim drie uur na de race geen straf meer uit te delen aan de winnaar. Na hun onderonsje bij de stewards vlogen Verstappen en Leclerc ook nog eens in hetzelfde vliegtuig terug naar Nice.

"Dat klopt inderdaad, maar alles zit goed tussen ons. Dat was direct na de stewards al zo. We zijn racecoureurs en ik ken Charles al heel lang. Ik weet dat hij dit jaar ook zijn zege zal gaan pakken. Natuurlijk moet je het accepteren en natuurlijk is het teleurstellend om je eerste zege in de laatste drie ronden te verliezen. Ik heb ook op pole positions op pijnlijke wijze verloren, zoals vorig jaar in Monaco. Deze dingen kunnen gebeuren in de sport. Charles is een geweldige coureur en hij zal erg ver komen in de komende 15, 20 jaar die we nog samen te gaan hebben."