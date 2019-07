Kapotte flap op voorvleugel leidde tot wissel tijdens pitstop Hamilton

Lewis Hamilton had in Oostenrijk zijn slechtste race van het seizoen tot nu toe. De Mercedes-coureur werd vijfde en moest tijdens de race zijn voorvleugel wisselen, wat volgens teambaas Toto Wolff kwam door een ingestorte linker flap van de voorvleugel.

Hamilton lag in derde positie toen hij de schade opliep. Bij zijn pitstop verloor hij door de wissel van de neus kostbare seconden, die hem terugwierpen tot de vijfde positie, achter Max Verstappen en Sebastian Vettel. Op die positie eindigde hij ook, nadat Vettel hem in de slotfase op verse banden nogmaals inhaalde. Wolff bevestigde na de race dat de linker flap van de voorvleugel de geest had gegeven, net als in de vrije trainingen.

Koeling leverde grootste problemen op bij Mercedes

Mercedes had ook moeite met de koeling van de bolides, want Hamilton en Valtteri Bottas moesten soms wel 400 meter voor de bochten liften om voldoende koeling te verzorgen. Wolff: "We wisten dat de koeling onze Achilleshiel was en dat is een probleem dat we sinds het begin van het seizoen met ons meedragen."

"Het was pijnlijk om naar te kijken dat we moesten cruisen en niet konden aanvallen of verdedigen. Als je kijkt naar de positieve punten: we draaiden de motoren ver dichtgedraaid, hebben gelift en gecoast vanaf 400 meter voor de bocht, wat bergafwaarts bijna volledig van het gas was. Desondanks lukte het nog wel om competitieve rondetijden te rijden."

Volgens Wolff zat Mercedes volledig op de limiet wat betreft de koeling; meer openingen zouden nadelige effecten hebben op de aerodynamica. "Meer konden we niet doen. Dit was al schadelijk voor de prestaties, maar meer kon niet. Ik hoopte op een beter resultaat, zeker als je tweede en derde ligt na de start van Max. Dat was het best mogelijk scenario, dus P3 en P5 is net iets minder."