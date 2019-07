Verstappen uitgelaten na zege in Oostenrijk: "Dacht na start dat het afgelopen was"

Na een magistrale inhaalrace pakte Max Verstappen voor het tweede jaar op rij de zege in Oostenrijk. Zijn inhaalactie op Charles Leclerc is nog under investigation, maar de Nederlander zou er niets van begrijpen als daar een straf voor wordt uitgedeeld.

Na een slechte start wist Verstappen zich op knappe wijze terug te knokken naar het front. Zeker na zijn pitstop ging Verstappen hard, waardoor hij achtereenvolgens Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Leclerc aan zijn zegekar kon binden. Zelf dacht de coureur van Red Bull Racing dat zijn race verloren was na de start, toen hij van P2 helemaal terugviel naar de zevende positie.

"Na de start dacht ik dat de race voorbij was, maar we pushten gewoon heel hard vanaf het begin. De snelheid was niet slecht, maar ik had op mijn eerste set banden wel meteen een flatspot. Na de pitstop vlogen we vervolgens. Je kon op het rechte stuk ook zien dat we de snelheid hadden, waardoor we de acties konden maken. Ik ben natuurlijk heel blij voor het hele team en voor Honda. We zijn dit jaar pas begonnen met samenwerken, maar hier winnen is ongelooflijk."

Verstappen vond botsing met Leclerc 'hard racen'

De inhaalactie van Verstappen op Leclerc werd na afloop van de race nog onderzocht door de stewards. Bij de inhaalactie in bocht 3 tijdens de 69ste ronde dwong de Nederlander de Ferrari buiten de baan en er was zelfs een botsing tussen de heren. In het restant van de race kwam de zege van Verstappen niet meer in gevaar.

Zelf vindt Verstappen niet dat hij iets verkeerd gedaan heeft bij zijn passeeractie op Leclerc. Volgens hem is zo'n inhaalactie juist de essentie van racen in de Formule 1. "Het is hard racen, anders moeten we maar thuisblijven. Als dit soort dingen niet meer toegestaan zijn in het racen, wat heeft het dan voor zin om in de Formule 1 te zijn?"