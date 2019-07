'Pierre Gasly vecht voor zijn toekomst om stoeltje bij Red Bull te behouden'

De positie van Pierre Gasly bij Red Bull Racing staat onder druk. De Fransman presteert zwaar ondermaats tijdens zijn debuutjaar bij het Oostenrijkse topteam en heeft het moeilijk met de goed presterende Max Verstappen als teamgenoot.

Statistieken Max Verstappen en Pierre Gasly

Dat Pierre Gasly het lastig heeft ten opzichte van Max Verstappen wordt ook duidelijk in de statistieken. In de kwalificatie heeft Max Verstappen 7 keer zijn teamgenoot verslagen. Gasly heeft op zijn beurt Verstappen 1 keer verslagen in de kwalificatie in Canada, toen Red Bull Racing een fout beging en de Nederlander niet door Q2 kwam. Alleen George Russell en Sergio Perez hebben beter gepresteerd dan Max Verstappen in de kwalificatie dit jaar; 8 keer verschalkten zij hun teamgenoot, de maximale score.

De statistieken van de head-to-head tussen Verstappen en Gasly is dramatisch te noemen voor de Fransman. Geen enkele coureur presteert beter dan Max Verstappen tijdens de race. Verstappen versloeg Gasly alle 8 races dit jaar en is daarmee de absolute winnaar te noemen. Pierre Gasly is daarmee direct de grootste verliezer aangezien hij het niet kan winnen in de teamduels met de Nederlander.

Gasly maakt zich geen zorgen over stoeltje

De hoofdrolspeler zelf maakt zich geen zorgen om zijn toekomst bij Red Bull Racing. Hij vertelde in Oostenrijk aan GPToday.net het volgende: "Ik maak mij niet echt zorgen. Het is duidelijk dat niemand op dit moment blij is en ik ben de eerste die niet blij is met de prestaties. Als coureur heb ik het gevoel dat we niet presteren naar ons potentieel en dat is niet plezierig. Niemand is daar blij mee. Op dit moment focus ik me erop om alles samen te laten vallen, want er zijn ook dingen die ik beter kan doen. We kunnen duidelijk beter en we laten duidelijk niet de potentie zien. Dat is het belangrijkste waar we ons op focussen."

Problemen met RB15

Gasly suggeerde na de Grand Prix van Frankrijk dat er problemen waren met de RB15. De vraag is echter of dit een excuus is voor zijn slechte prestaties of dat er daadwerkelijk een probleem is met zijn wagen, iets waar Verstappen geen last heeft. Hij vertelde vandaag aan onze redactie: "We hebben een idee waar het probleem zit. Dit weekend zal het in orde moeten zijn. Ik ga er niet al te diep op in. We werken en ontwikkelen ons om ervoor te zorgen dat we het volledige potentieel eruit halen dit weekend en dat is wat we dit weekend gaan doen."

De komende Grands Prix zullen beslissend worden voor Gasly. Als er problemen zijn aan de RB15 wil Red Bull Racing dit oplossen maar blijkt het een excuus voor zijn eigen falen zal Helmut Marko een beslissing nemen die niet in het voordeel van Gasly zal zijn. Een bron binnen het team vertelde aan GPToday.net: "Pierre Gasly zal de komende races echt moeten gaan presteren. Na de Grand Prix van Oostenrijk zal het team in de fabriek in Milton Keynes de complete RB15 uit elkaar halen en controleren of er daadwerkelijk problemen zijn met de wagen, als dat niet zo is gaat Helmut Marko hem zeer waarschijnlijk vervangen."

"Het gesprek met Nicolas Todt vorige week na de Grand Prix van Frankrijk was een standaard onderhoud maar wel duidelijk gericht op de toekomst. Marko wilde weten hoe Kvyat aankijkt tegen Honda, Red Bull Racing en Christian Horner. Marko heeft intern aangegeven 'Gasly niet te vervangen, nog niet'. Het lijkt er echter op dat het een kwestie van tijd is, grote kans dat Kvyat zijn comeback maakt bij Red Bull Racing na de zomerstop."