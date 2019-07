Motorwissel levert Albon gridstraf op in Oostenrijk

Alexander Albon zal zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk vanuit de achterhoede starten. De coureur van Scuderia Toro Rosso wordt in Oostenrijk uitgerust met de nieuwste versie van de Honda-motor, waardoor hij boven de toegestane hoeveelheid componenten komt.

Honda introduceerde tijdens de Grand Prix van Frankrijk de derde specificatie van haar motor voor 2019. Max Verstappen, Pierre Gasly en Daniil Kvyat namen dat nieuwe exemplaar destijds al in ontvangst, wat er bij Kvyat voor zorgde dat hij achteraan de grid moest plaatsnemen. Albon vertelde destijds al dat hij 'in een van de aankomende races' ook de nieuwe motor zou krijgen. Dat wordt dus in Oostenrijk.

Albon zal een nieuwe verbrandingsmotor en turbo. Omdat hij nog wel een nieuwe turbo mag installeren, krijgt hij daarvoor geen gridstraf. De nieuwe verbrandingsmotor houdt echter wel in dat hij 10 plaatsen straf krijgt. Mocht Toro Rosso toch besluiten om nog een Energy Store of Control Electronics in de bolide te plaatsen, dan zal Albon boven de 15 plaatsen gridstraf komen, wat hem tot naar de laatste startpositie terugverwijst.