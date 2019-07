Ericsson legt komende week in Alfa Romeo bandentest Pirelli af

Marcus Ericsson zal komende week terugkeren achter het stuur van een Formule 1-bolide. De reservecoureur van Alfa Romeo zal dan een bandentest voor Pirelli afwerken op dinsdag en woensdag.

Pirelli is het hele jaar lang al bezig met tests voor de banden die in 2020 gebruikt gaan worden in de Formule 1. Daarvoor heeft het een schema opgesteld, waardoor de meeste teams minimaal een keer data aan hebben kunnen leveren voor de banden. Zo testten Ferrari en Red Bull Racing enkele weken geleden op Paul Ricard de regenbanden voor 2020.

Na de Grand Prix van Oostenrijk blijven Pirelli en Alfa Romeo nog even plakken op de Red Bull Ring. Het team zal daar de slicks van Pirelli voor 2020 aan de tand gaan voelen. Die taak laat het team niet uitvoeren door een van de vaste coureurs, maar door reserve Ericsson. De Zweed vertelde recent al dat hij graag nog eens een test zou uitvoeren in een Formule 1-auto van dit jaar.

Ericsson reed tussen 2014 en 2018 in de Formule 1 voor Caterham en Sauber. Dit jaar was er echter geen plek meer bij dat laatste team, dat Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi aanstelde als coureurs. Ericsson bleef aan als reserve en beproefde zijn geluk in de IndyCar Series. Hij staat daar vijftiende in het kampioenschap en behaalde in Detroit zijn beste resultaat door tweede te worden.

De testkalender voor banden 2020