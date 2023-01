Indy 500-winnaar Ericsson schittert in USA: "In F1 kreeg ik niet de kans"

Marcus Ericsson won in 2022 de iconische Indianapolis 500 en deed lang mee om het IndyCar-kampioenschap. Met weemoed denkt de Zweed terug aan vorig seizoen en hoopt het succes te kunnen herhalen in 2023.

Terugkijkend naar die bijzondere dag van 29 mei straalt de Chip Ganassi-coureur van oor tot oor. "Het is de grootste motorsportevenement in de wereld met de belangrijkste trofee. Ik ben trots dat ik op die beker sta en de winnaar ben", zei de Zweed tegenover Speed Sport.

In de koningsklasse viel het talent van Ericsson niet op en hij had hier en daar een uitschieter in de punten met zijn Alfa Romeo (voorheen Sauber). In de Verenigde Staten is het echter een ander verhaal. "Ik probeer al een tijdje te laten zien wat ik in mijn mars heb. In vijf seizoenen Formule 1 was het zwaar, omdat ik niet de kans kreeg om te laten zien wat ik kan door de type wagens die ik reed. Toen ik naar Amerika ging, behaalde ik succes."

Zoals gezegd won Ericsson op de Brickyard, maar deed - mede dankzij de dubbele punten en het wegvallen van concurrentie bij de Indy 500 - lang mee om het IndyCar-kampioenschap. "Ik was dichtbij bij het winnen van de titel. Ik leidde een tijdje de ranglijst, maar viel een beetje terug aan het einde van het seizoen. Daar ben ik wel teleurgesteld over." Ericsson werd uiteindelijk zesde in de stand en scoorde in de laatste vijf ontmoetingen maar twee top-tien-klasseringen, waarvan een zevende en negende positie.

​​ Dream Big

Ericsson richt in het gesprek ook zijn vizier op de nabije toekomst. Voor 2023 heeft hij een ambitieuze wensenlijst. Te beginnen bij de Indianapolis 500. "Het wordt weer eens tijd dat iemand twee keer op rij wint en we maken een goede kans. Ik heb veel vertrouwen in het team. We zullen een sterke auto hebben."

De Zweed blijft echter wel realistisch: "Het blijft een moeilijke wedstrijd om te winnen", getuige zijn titanengevecht om de zege in de absolute slotfase. "Vanalles kan gebeuren, maar we gaan er alles aan doen om onze triomf te verdedigen. In 2023 hebben we een sterke rijderbezetting en dat voelt goed aan."

Maar niet alleen zegevieren tijdens ​​​​The Greatest Spectale in Racing is prioriteit. "Ik heb grote doelen voor dit jaar. Proberen om het kampioenschap te winnen en [zoals gezegd] opnieuw de Indy 500. Het is een flinke uitdaging maar als je groot denkt, bereik je ook meer."