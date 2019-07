Meer 'bollards' (paaltjes) tijdens aankomende Grands Prix

De FIA is klaar om dit jaar meer op maat gemaakte paaltjes uit te zetten in de run off-zones. De invoering van de paaltjes moeten ervoor zorgen dat coureurs geen misbruik maken van de 'track-limits'.

Op de achtergrond van het groeiende debat over hoe je rijders ervan kunt weerhouden om bochten te nemen, probeerde de FIA tijdens de Franse Grand Prix van afgelopen weekend een uitgebreider gebruik van de baan te 'tackelen' door 'bollards' te plaatsen. Elke coureur die van de baan schoot moest een speciale route nemen om weer veilig terug te keren op het asfalt.

De lay-out van de baan in Paul Ricard zorgde ervoor dat Sergio Perez een straf kreeg omdat hij een voordeel zou hebben behaald nadat hij tijdens de eerste ronde van de baan was geschoten. Formule 1-racedirecteur Michael Masi zei dat het plan nu is om deze problemen te 'tackelen' met het gebruik van flexibele paaltjes. Dit gebeurde nadat hij een verzoek kreeg van de coureurs.

Op de vraag of er meerdere circuits zullen worden voorzien van de paaltjes antwoordde Masi: "We zullen dit per circuit moeten bekijken. Het is duidelijk dat de coureurs om deze oplossing hebben gevraagd."

"Na een discussie die we in Canada hadden tijdens de rijders briefing kwam we naar een circuit met veel run off-zones. Het was een goede situatie en omstandigheid om het daadwerkelijk te proberen. De situatie in de tweede bocht efficient te werken tijdens de Formule 2 en Formule 3-race."

"De situatie in bocht 5 was niet zo effectief als we gehoopt hadden, desondanks werkte deze goed. Over het algemeen is het een van de dingen die we zullen blijven onderzoeken en proberen."

Sergio Perez gaf na afloop van de race de suggestie dat deze situatie oneerlijk was en Masi wil kijken naar de lessen die men heeft kunnen leren. "Het is niet een exacte wetenschap. Voor ons is het testen en analyseren. Ik denk zeker dat er een aantal zaken zijn verbeterd uit het veiligheidsperspectief. De coureurs hebben in elk geval hun feedback kunnen geven."

"Deze oplossingen dragen bij aan het herzieningsproces, een proces wat wij hebben ingezet om een verbetering te hebben in de eerlijkheid van onze sport", sloot Masi af.