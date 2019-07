Toyoharu Tanabe over Grand Prix van Oostenrijk: "Belangrijk weekend voor onze teams"

Technisch directeur bij Honda, Toyohary Tanabe kijkt vooruit naar de Oostenrijkse Grand Prix op het circuit in Spielberg. De Japanner is van mening dat op het thuiscircuit van Red Bull, beide teams goed uit de verf moeten komen. Tanabe hoopt dan ook dat Honda voor een positieve verrassing kan zorgen bij de Grand Prix van aanstaande zondag.

"Dit is een groot weekend voor onze beide teams", schreef de Japanner op de website van Honda. "Het is een goede reden om het hier goed te willen doen."

"Het is een relatief kort circuit, maar het is nog steeds een interessante uitdaging voor coureurs en ingenieurs. Het geonduleerde karakter van de baan en de hoogte van 700 meter heeft een invloed op de turbo en de koeling", analyseerde hij.

Tanabe is tevreden over de introductie van de derde specificatie Honda-motor die afgelopen week op Paul Ricard werd ingezet. "Nadat we onze derde specificatie Power Unit een paar dagen geleden hebben ingezet in Frankrijk, hebben we veel informatie verkregen. Deze week zullen alle vier coureurs (inclusief Alexander Albon) gebruik maken van onze nieuwste versie Honda-motor."

"Alexander zal bij de invoering van deze motor helaas een straf moeten nemen", voegde hij eraan toe. "Ook dit weekend worden er weer zeer hete omstandigheden verwacht, dus we moeten die factor in gedachten houden tijdens onze voorbereiding. Dit doen we door de gegevens die we in Frankrijk hebben verzameld", sloot hij af.