Alain Prost: "Renault heeft 'een van de beste motoren' in de Formule 1"

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 en adviseur bij Renault Sport, Alain Prost, zegt dat de Franse-automobielfabrikant op dit moment 'één van de beste motoren in de Formule 1' heeft. Eind vorig jaar zijn Renault en haar langdurige partner Red Bull Racing van elkaar gescheiden, Renault werkt nu intensief samen met McLaren.

Ondanks dat het seizoen 2019 niet zo positief begon, hebben diverse updates ervoor gezorgd dat Renault in kwalificatie-modus aansluiting heeft gevonden bij Red Bull. "Het begin van het seizoen was erg moeilijk", verklaarde Prost.

"We hebben altijd erkend dat er problemen waren. We hadden problemen met het begrijpen van wat er met de banden gebeurde en daarnaast was onze motor nog niet betrouwbaar."

Prost sprak over een slechte start en een 'onaangename verrassing'. "Dit was een negatief punt, maar meteen ook een positief punt, omdat we binnen een korte tijd er in geslaagd zijn om dit te herstellen."

Renault heeft echter goede stappen gezet en de motor van de Fransen is inderdaad een stap voorwaarts. Het team strijd samen met hun collega's van McLaren om de vierde plaats in het wereldkampioenschap voor constructeurs.

"Nu kunnen we met een gerust hart zeggen dat we een van de beste motoren in de Formule 1 hebben", verklaarde Prost aan het Franse dagblad 'Le Figaro'. "Toch moeten we nog steeds verbeteren om te kunnen concurreren met Ferrari."

Prost denkt echter dat het inhalen van Mercedes, Ferrari en Red Bull op de chassis-afdeling niet gemakkelijk zal zijn: "We kunnen Red Bull Racing Honda misschien hier en daar verslaan, maar het is onmogelijk om Mercedes of Ferrari dit seizoen in te halen."

"Als het gat vandaag een seconde is, moeten we er aan het einde van het seizoen een halve seconde van goedgemaakt hebben", sloot hij af.