Ricciardo begrijpt dat fans TV uitzetten en interesse in Formule 1 verliezen

Het seizoen 2019 is nog niet het spektakel geworden wat de fans graag hadden gezien. Daniel Ricciardo beseft dat ook en zelfs tijdens het rijden van de race komt die gedachte soms bij hem boven.

Na acht races is Mercedes nog altijd ongeslagen. Zes keer behaalden de Zilverpijlen een dubbelzege met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Bovendien bleken de races zelf ook niet het spektakel op te leveren dat ervan werd verwacht. Ondanks de nieuwe reglementen voor 2019, die het inhalen moeten bevorderen, zijn er regelmatig races die het aanzien niet waard zijn.

De Franse Grand Prix van afgelopen weekend is daar een uitstekend voorbeeld van en Ricciardo begrijpt wel dat fans door dat soort races interesse verliezen en de TV uitzetten. "Als ik eenzaam rondrij en zie dat er grote gaten zijn in het veld voor mij, dan denk ik soms ook wel eens dat dit waarschijnlijk ook niet leuk is voor de toeschouwers. Als coureur zou ik graag zien dat alles gelijk is, zodat de 20 coureurs kunnen laten zien wie de beste is."

"Op sommige circuits zouden sommige coureurs komen bovendrijven en je zou een mix zien, want de beste coureur wint niet altijd, maar het zou spannend zijn. Ik weet dat er een grote meeting was waarbij het ging over 2021, dus ik hoop het. Momenteel is het wat makkelijk voor Mercedes, maar ik wil ze daar niet voor bekritiseren. Zij doen hun werk geweldig, dus het is aan de rest om ze bij te halen. Maar zonder de juiste auto is het makkelijk om gefrustreerd te raken."