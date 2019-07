Honda gebruikt technologie straalmotoren voor ontwikkeling F1-krachtbron

Honda zet alles op alles om de achterstand van haar krachtbron in de Formule 1 in te lopen. De Japanse fabrikant heeft voor de laatste upgrade van de motor zelfs kennis gebruikt uit de divisie van het bedrijf dat vliegtuigmotoren maakt.

In 2015 keerde Honda terug in de Formule 1, nadat de sport een jaar eerder de overstap maakte naar hybride V6-turbomotoren. In de eerste jaren had de motorleverancier het lastig, maar recent lijken er stappen in de goede richting gezet te worden. Desondanks is de achterstand nog altijd fors en dat wil Honda veranderen, dus alle middelen worden ingezet om dat te bewerkstelligen.

Honda profiteert van kennis over straalmotoren

Een van de dingen die Honda voor haar laatste upgrade gedaan heeft, is gebruik maken van de technische kennis die het bedrijf in huis heeft. Naas Formule 1-motoren maakt Honda nog vele andere soorten motoren, waaronder straalmotoren voor vliegtuigen. Hoewel deze fors afwijken van de motoren in de Formule 1, heeft de motorleverancier volgens Toyoharu Tanabe toch veel gehad aan die kennis.

"De straalmotor is op zichzelf heel anders", vertelde hij aan Autosport. "Maar de turbo en de MGU-H zijn zo'n beetje als de turbines in de straalmotor. Het maakt gebruik van rotaties op hoge snelheid en het heeft ook aerodynamisch ontwerp nodig voor de turbine. Ik denk dat er technologie in zit die erg aan elkaar gerelateerd is."

Volgens Masashi Yamamoto profiteert Honda van deze kruisbestuiving. "Als je alleen voor de Formule 1 werkt, ligt je focus natuurlijk ook alleen binnen die wereld. Wij kunnen echter gebruik maken van een ander standpunt uit andere werkvelden en de advies van andere mensen krijgen. Deze keer ging dat om de aerodynamica rond de turbine. Dat nieuwe oogpunt gaf ons de essentie waarmee we wat tijd goed konden maken."

Weinig profijt van nieuwe motor in Frankrijk

Het vermoeden is dat Honda voor een verandering aan de bladen in de turbines inspiratie gehaald heeft uit een vliegtuigmotor. Veel bracht het de motorleverancier en Red Bull Racing niet. Max Verstappen werd weliswaar vierde in Frankrijk met de nieuwe motor, maar de achterstand op Ferrari en Mercedes was fors.