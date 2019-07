Hamilton: "Geef de coureurs niet de schuld van hoe de Formule 1 nu is"

Begrip heeft Lewis Hamilton absoluut voor de klachten dat de Formule 1 momenteel saai is. De vijfvoudig wereldkampioen vindt het echter niet eerlijk als coureurs de schuld ervan krijgen, omdat zij geen invloed hebben op de reglementen.

Er zijn momenteel veel klachten over de staat van de Formule 1. Mercedes domineert de sport al sinds 2014, maar het grootste punt van zorgen is het feit dat de races regelmatig totaal geen spanning bevatten. De Grand Prix van Frankrijk was verre van een enerverende race en daarnaast worden er tegenwoordig veel straffen uitgedeeld voor op het oog onschuldige vergrijpen.

Dat is volgens Lewis Hamilton de oorzaak van de reglementen, niet van de coureurs. "Je vertelt het verhaal en zegt dat het saai is... Ik begrijp dat helemaal als je het doet. Ik herinner me hoe het was toen ik nog keek... Maar wijs niet naar de coureurs, want wij maken de regels niet, wij hebben niets te maken met de verdeling van het geld en dat soort zaken. We zouden wat druk moeten zetten op de mensen die aan het hoofd staan."

"Het is een constante cirkel voor de Formule 1 die al jaren duurt en stamt uit de tijd voor ik hier kwam. Het komt door de manier waarop Bernie Ecclestone de sport opgezet heeft en nu worden dezelfde besluiten nog genomen. Het zal zo blijven tot de structuur van het management wordt veranderd. Het is echter niet mijn taak om dat te doen, want ik moet als coureur mijn best doen op de baan."

Veel verbeteringen nodig aan reglementen 2021

Een deel van de problemen komen volgens Hamilton voort uit het feit dat coureurs amper inspraak hebben in de reglementen. Eerder deze maand was hij echter wel bij de bespreking waar het besluit over de reglementen voor 2021 naar oktober werd uitgesteld. Volgens Hamilton werden hij, Nico Hülkenberg en Alexander Wurz met open armen ontvangen, maar moet er nog wel veel gebeuren aan de reglementen zelf.

"Ze ontvingen ons met open armen. Ik hoop dat ze ons blijven verwelkomen, met iedere keer een aantal coureurs. Ze hebben het besluit over de reglementen uitgesteld en dat moest ook wel, want naar mijn mening zijn ze verre van hoe ze moeten zijn. Ze zullen serieuze veranderingen door moeten voeren aan de wijzigingen die ze al hebben doorgevoerd voor 2021."