Coureurs vinden veiligheid Suzuka voor verbetering vatbaar

Gepubliceerd op 07 okt 2010 12:16

14 Door: Rob Veenstra

Het circuit van Suzuka kan door de lay-out op veel fans onder coureurs rekenen, maar de rijders hebben ook zorgen om de veiligheid van de baan. Williams-coureur Rubens Barrichello en Renault-rijder Robert Kubica zijn het eens dat veiligheid van Suzuka voor verbetering vatbaar is.



Barrichello: “Suzuka is op de limiet, het is constant adrenaline en de coureurs houden van deze baan en waarderen het. Het werk aan de veiligheid heeft geholpen, maar er zijn nog steeds gebieden die meer uitloopzone kunnen gebruiken. Je kan het op twee manieren bekijken. Als coureur ben je sowieso een beetje gek, je houdt van adrenaline en muren dicht op de baan. Maar als mens zou je op sommige plekken een grotere uitloopstrook willen zien, want daar crashen is geen pretje.”



Kubica: “De veiligheid voldoet niet aan de hoogste eisen op Suzuka, maar het is niet anders. Dat neem je mee en je moet gewoon zorgen dat je op de baan blijft.”