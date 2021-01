Met de champagnesmaak van de gelukkige overwinning van begin vorige maand nog achterop de tong, strooit Lawrence Stroll met gewaagde uitspraken. De teameigenaar van Aston Martin wil strijden voor meer zeges en meent in 2022 een gooi naar de titel te kunnen doen.

Tuurlijk: een Formule 1-team mag, moet zelfs, ambitieus zijn. Maar reppen over zeges en titels terwijl je net met heel veel mazzel je eerste succesje hebt gevierd, is meestal hoogmoed voor de val.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Strulovitch senior het team overeind heeft gehouden. Alle lof daarvoor – anders hadden wij naar een raceklasse met daarin achttien wagens gekeken. Een beetje realisme is echter niet verkeerd. Vergeet niet dat Racing Point, zoals het team een paar weken geleden nog heette, in 2020 op een vierde plaats in het wereldkampioenschap eindigde.

Onder de maat

Technisch brein Andrew Green, goochemerd eerste klas, besteedde zijn 2019 aan het bestuderen van de oppermachtige Mercedes W10. Die wagen werd tot in detail nagebouwd, met als resultaat een behoorlijke stijging in de rangorde. Racing Point sleepte in 2019 namelijk nog met pijn en moeite een zevende plaats in de wacht.

Anderzijds was P4 wellicht een beetje teleurstellend. Doordat de technische stunt niet geheel legaal bleek, moest het team vijftien WK-punten inleveren. Zonder die straf was Racing Point als derde geëindigd. De verloren punten waren echter nooit een issue geweest als de tweede rijder, Strolls bloedeigen zoon Lance, constanter in het spoor van toenmalig teammaat Sergio Pérez was gebleven. Pérez werd vierde en scoorde 125 punten – Stroll eindigde op P11, vijftig (!) punten achter zijn collega. De cijfers spreken voor zich.

Toen bleek dat Sebastian Vettel na zijn Ferrari-congé in de richting van Racing Point/Aston Martin bewoog, werd vrij snel duidelijk dat Stroll junior niet voor zijn zitje hoefde te vrezen. Geen verrassing, aangezien Stroll senior in de afgelopen tien jaar met miljoenen smeet alsof het extra ballen tijdens een potje jeu de boules betrof. Sterrijder Pérez verloor daardoor zijn plaats in het team.

Zelfverzwakking

Als Stroll senior ernaar streeft om overwinningen en titels te scoren, moet hij te allen tijde de twee beste coureurs die voorhanden zijn achter het stuur zetten. McLaren wisselt Lando Norris bij wijze van spreken ook niet zomaar in voor Nicholas Latifi. In dit geval waren Pérez en Stroll junior scorebordtechnisch de beste twee rijders geweest (vierde en elfde, Vettel eindigde nóg lager dan Stroll), omwille van hun Formule 1-erelijst Vettel en Pérez. Hoe dan ook, Pérez had altijd moeten blijven. Nu rijdt hij doodleuk voor een concurrent, waardoor dat team juist sterker wordt.

Strooien met miljoenen is leuk, maar wat schiet je ermee op als je jezelf nog voor het doven van de startlichten verzwakt? Lawrence Stroll zou er goed aan doen om zich eens achter de oren te krabben voor wat betreft het te voeren beleid. Hoe lang gaat hij zijn zoontje nog de hand boven het hoofd houden? Gelooft hij daadwerkelijk in een luchtkasteel, of ziet hij in dat er nu een punt is bereikt waarop hij moet doorselecteren?

Ik geef ruiterlijk toe: Lance Stroll is niet een of andere pannenkoek. De poleronde in Turkije en de podiumplaatsen in Italië en Sakhir onderstrepen dat. Ook heeft hij manieren, iets wat niet ieder rijkeluiskind in de autosport is voorbehouden. Toch heeft Stroll junior in de afgelopen vier seizoenen niet genoeg laten zien om buitenstaanders te doen vermoeden dat er meer rek in zit dan tot dusver is gebleken. Hij kan, als hijzelf zijn dag heeft en de concurrentie niet, eens een Grand Prix winnen – die wil ik ‘m nog wel geven. Maar wereldkampioen in spé? Ammenooit.

Beste opstelling

Lawrence Stroll spreekt over zeges en titels, terwijl hij voor komend seizoen opgescheept zit met zijn onderpresterende zoon en een 33-jarige coureur waarvan niemand precies weet hoe hem de pet staat. Rondom Vettel prijken vraagtekens, maar het tweede zitje is voor aanvang van het seizoen al een verloren zaak.

Stroll senior kan beter de juiste poppetjes op de juiste plaatsen neerzetten eer hij praat over toekomstsuccessen. Hoe wil je voor kampioenschappen strijden als je niet eens de beste opstelling neerzet?

René Oudman

Twitter: @reneoudman