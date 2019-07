De Motorsport Industries Association, die de commerciële belangen van alle facetten van de industrie behartigt en het enige orgaan met haar functie is, organiseert haar jaarlijkse Business Growth Conference op de donderdag voor de Britse Grand Prix.

Net als de afgelopen jaren was een grote partytent op het terrein van Racing Point (het voormalige Force India), tegenover de hoofdingang van Silverstone, de plaats van handeling en daardoor ook makkelijk bereikbaar voor degenen met zakelijke interesses in de Formule 1.

Sinds de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 aankondigde dat de sport van plan is om een aantal standaard, gespecificeerde en voorgeschreven onderdelen en verdere controle van de uitgaven door budgetplafonds te introduceren vanaf 2021, is er nervositeit in de industrie – en vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar acht van de tien teams een basis hebben, variërend van windtunnelinstallaties en modelwerkplaatsen tot volledige fabrieken.

Waar de teams momenteel bijna alle onderdelen van het chassis en de aandrijflijn op velgen, veren en tanks zelf produceren of het uitbesteden, worden er onder de nieuwe reglementen meer componenten gemaakt volgens een bepaalde specificatie. Zoals hier beschreven gaat de terminologie rond ‘listed parts’ de deur uit en wordt het vervangen door:

Team-specific components (TSC): het intellectuele eigendom ligt bij de teams, eigenlijk de ‘listed parts’

Standard supply components (SSC): gefabriceerd door een via de tenders van de FIA aangewezen fabrikant

Stipulated design components (SDC): gefabriceerd volgens de specificaties die de FIA bepaald heeft

Transferable components (TRC): componenten die door teams aan teams geleverd worden voor een prijs die onder de reglementen van het budgetplafond bepaald is

Grote gevolgen voor huidige leveranciers F1-teams

De implicaties voor de componentenindustrie in de F1 zijn natuurlijk enorm. In plaats van dat er tien widgets ontworpen en gemaakt worden door evenveel fabrikanten, kan het onderdeel vallen onder de reglementen die eenheidsworst voorschrijven (SSC/SDC), wat betekent dat één leverancier de order krijgt en de rest in de kou laat staan. Tegelijkertijd zal ook het leveren tussen teams onderling (TRC) de leveranciers tot op bepaalde hoogte raken.

Natuurlijk zouden ze mee kunnen doen in de tender voor een of ander component, maar velen zijn eenmanszaken die voorbereid zijn op het leveren aan teams van twee auto’s, niet aan de hele grid. De reglementen voor 2021 zullen hoe dan ook impact hebben op de industrie en dus ook op de leden van de MIA.

Dus was het de taak aan Pat Symonds, Chief Technical Officer van de F1 en een engineer die leiding gaf aan engineeringteams die kampioenschappen won met Michael Schumacher en Fernando Alonso, om de echte angst van de industrie weg te nemen bij de leden van de MIA en tekst en uitleg te geven over de gedachten achter de veranderingen.

Formula One is nieuwe naam promotor Formule 1

Symonds opende echter door uit te leggen dat de FIA uiteindelijk de reglementen opstelt, waarbij Formula One – voorheen Formula One Management/Administration, afhankelijk van de precieze activiteit – input geeft aan het regelgevend orgaan. Natuurlijk heeft Formula One er baat bij om ervoor te zorgen dat het product geweldig spektakel (en dus winst) oplevert, maar het uiteindelijke besluit ligt bij de FIA.

“Voor degenen die soms het soms verwarren, wil ik uitleggen wat de precieze rol van de FIA en Formula One is. De FIA reguleert de Formule 1, en Formula One, wat vroeger Formula One Management was, is de promotor en commerciële rechtenhouder”, zei hij.

“In het verleden was dit zeer anders. Er is nu meer integratie en alles waar ik over ga spreken is wat we binnen Formula One doen om de FIA te helpen reglementen te produceren die ons product verbeteren. Uiteindelijk kan echter alleen de FIA deze reglementen produceren. Ze kunnen naar ons luisteren en met ons werken, maar de FIA is uiteindelijk verantwoordelijk voor de reglementen.”

Vanaf nu is ‘Formula One’, een dochtermaatschappij van Liberty Media, de promotor, en ‘Formula 1’ (of F1) de sport zelf. Helder?

Kostenbesparingen teams begonnen met FOTA

Daarna zet Symonds de toon door in de geschiedenis in te duiken, vooral met betrekking tot de activiteiten van de (inmiddels opgeheven) Formula One Teams Association, die in 2008 werd opgericht toen de wereldwijde economische crisis begon. De FOTA had inderdaad een gereviseerde Concorde Agreement en veranderingen in de bestuurlijke processen als doel, maar het feit is, zo benadrukt Symonds, dat de associatie van teams verscheidene kostenbesparende maatregelen invoerde.

“Ze hebben een aantal vrijwillige maatregelen in de F1 geïntroduceerd om kosten te beperken en de economische stabiliteit van de sport te waarborgen”, zei hij.

“Deze maatregelen bevatten een enorme beperking van in-season tests, beperkingen van het aantal werknemer dat naar races gaat en, misschien de meest effectieve, een beperking van de hoeveelheid aerodynamisch onderzoek dat gedaan wordt in zowel windtunnels als Computational Fluid Dynamics, wat ertoe leidde dat er minder onderdelen geproduceerd werd, wat weer leidde tot algeheel minder kosten voor de teams.”

De ultieme uitkomst volgens Symonds was dat de F1 de crisis niet verspild had en dat de zaak beschermd werd door op tijd de juiste actie te ondernemen. “Zoals veel bedrijven die de recessie doormaakten kwam de F1 er slanker, efficiënter en sterker dan ooit uit.”

Nieuwe media leiden tot grotere concurrentie qua sponsoren

Dan naar 2021: “Formule 1-teams zijn buiten alle proporties gegroeid en budgetten voor advertenties en sponsoring hebben vele nieuwe uithangborden gevonden, wat onze sport echt geraakt heeft.”

“We zijn niet de enigen die moeten reageren op deze sterk veranderde (verbonden) wereld en ik denk dat we dit nu erkennen in de Formule 1. De vorige eigenaar van de Formule 1 deed dat waarschijnlijk niet of had er geen interesse in, maar het staat op de kaart sinds Liberty Media de commerciële rechten van de sport overnam.”

Het commerciële plaatje is volgens Symonds totaal anders: “Begrijp me niet verkeerd, het is absoluut niet zo nijpend als tien jaar geleden, maar het grootste verschil is dat er drie, misschien zelfs twee teams hebben die succesvol zijn door enorme bedragen uit te geven.”

“De andere teams vinden de competitie voor sponsoring enorm lastig door alle nieuwe media die er zijn voor deze advertentiebudgetten. Dit komt op een moment dat reglementen inhouden dat marginale winsten de successen moeten brengen. Die zijn juist duur.”

Dan volgt de klacht: “Bovendien vragen de grote teams, of hun eigenaren en de besturen van de eigenaren, zich af waarom de Formule 1 zo duur moet zijn, terwijl het hun allerlei voordelen oplevert? Tegelijkertijd verdampen de sponsorinkomsten voor de teams in de middenmoot en worden ook hun andere inkomstenbronnen kleiner. Dat inkomen komt van ons, de commerciële rechtenhouder.”

Dit kwam volgens Symonds door deals met racepromotors die noodzakelijkerwijs opnieuw onderhandeld werden, wat leidde tot uitbreiding van de kalender om verloren inkomsten terug te winnen. Meer races kosten echter ook meer voor de teams…

Volgens Symonds creëert die expansie ook nieuwe markten voor voedende categorieën in landen zoals China, wat Liberty tot een belangrijke markt wil ontwikkelen, met doordruppelende effecten voor leveranciers in de autosport. Liberty is zelfs van plan om promotors te helpen nationale opleidingsklassen op te zetten.

Formula One is dus begonnen met een programma met veel facetten, waarbij de hoogste prioriteit entertainment is met als doelstelling: Om het grootste racespektakel op aarde los te laten, moet de Formule 1 ’s werelds grootste wereldwijde sportcompetitie zijn, verbonden aan vooruitstrevende technologie, om betrokkenheid op te wekken bij fans van alle leeftijden, en iconische live-evenementen en -vieringen over de hele wereld.

Symonds ziet geen problemen voor leveranciers door initiatieven

Symonds erkent echter dat de leveranciersbasis van de F1 bezorgd is dat Liberty’s initiatieven groei juist tegenhouden, dat budgetplafonds zullen resulteren in minder inkomsten en dat standaard onderdelen de zaken geen goed doen.

Hij geloofde echter niet dat dit het geval was, maar daagde ze in de grote tent uit om ‘me in de ogen te kijken en te vertellen dat je gelooft dat de Formule 1 zonder ingrijpen in de toekomst zal floreren. Ik geloof dat namelijk niet.’

Zoals besproken staat het budgetplafond op 175 miljoen dollar, met uitzondering van marketing, salarissen van coureurs, reiskosten en bepaalde personeelskosten. Dit basisgetal was substantieel hoger dan het totale budget van Williams drie jaar geleden, toen hij technisch directeur was en het team regelmatig in de top 5 bij de constructeurs eindigde.

Er is volgens hem dus nog genoeg geld te verdienen, mits leveranciers tenders winnen en zich waar mogelijk diversifieerden.

Standaard onderdelen noodzakelijk voor toekomst teams

Ook vertelde hij het publiek dat standaard onderdelen ‘noodzakelijk zijn om financiële stabiliteit voor de teams te bereiken, zelfs met budgetplafond’. “We hebben een sport waar marginale winsten bestaan, en het maakt niet uit hoe klein, er zal enorm uitgegeven worden door grote teams om prestaties te verkrijgen, terwijl dat niet beschikbaar is voor teams met een kleiner budget.”

Formula One heeft niet te licht gedacht over de vraag met levering uit een bron, zo benadrukte Symonds. “We begrijpen de gevaren voor de sport en de keten van leveranciers, maar velen van jullie zullen weten dat mijn collega’s en ik behoorlijk veel tijd doorbrengen met jullie en de teams, voordat we overwegen één leverancier in te schakelen.”

“Dat is op zichzelf al nieuw: ik denk niet dat de regelgever of de commerciële rechtenhouder eerder op deze manier met de leveranciers gesproken heeft.”

Als antwoord op een vraag uit de zaal over het aanwijzen van meerdere leveranciers zei Symonds het volgende. “Dat doen we ook. Voor de auto van 2021 is de hele samenstelling van de as, wielmoeren en dergelijke ontworpen door de FIA, maar uitbesteed aan meerdere bedrijven. De teams kunnen het maken, de leveranciers kunnen het maken, en er zijn veel gebieden waar we iets dergelijks zullen doen.”

Hij benadrukte dat er al meerdere leveranciers aangewezen zijn voor huidige items, zoals halo’s en de impactstructuren aan de zijkant.

Reglementen blijven altijd nodig volgens Symonds

Een terugkerende vraag was: “Als je een budgetplafond hebt, waarom schrap je dan niet alle regels?”

Symonds: “Als iemand de spijker op zijn kop slaat, dan heeft iedereen haar budget verbruikt en heb je een dominant team dat door niemand bijgehaald kan worden. We geloven dat er nog steeds reglementen moeten zijn, zelfs met een budgetplafond.”

“Ik denk niet dat je de innovatie ooit uit de Formule 1 zal krijgen. We hebben een groot aantal zeer slimme engineers die altijd naar dingen zoeken. Misschien zijn het tegenwoordig meer marginale winsten.”

Nieuwe ideeën en concepten worden niet uitgesloten: “Er is waarschijnlijk een aanmelding bij de FIA nodig door te zeggen: ‘Kijk, dit willen we doen’. Ik denk dat we met koolstofarme brandstoffen een interessante competitie gaan beginnen door te kijken waar we de koolstof kunnen vangen.”

“Voor mij is dat iets wat in de komende 20 jaar invloed heeft op de samenleving. Het is zeer, zeer belangrijk. Het is prima dat je zegt ‘ja, laten we synthetische brandstoffen maken’, maar we moeten de koolstof ook ergens vandaan halen. Het moet ook nieuwe koolstof zijn, niet oud. Er zijn echter veel verschillende manieren om dat te doen.”

Formule 1 gaat ook op duurzame toer in 2021

Symonds vertelde op de conferentie zelfs dat de reglementen van 2021 een nieuw artikel -artikel 4.4 – zullen hebben, waarin de samenstelling van brandstoffen gespecificeerd wordt, inclusief een (nog te bepalen) percentage aan bio-componenten.

“Momenteel is er al een bio-component, maar binnen Formula One zijn we erg gefocust op duurzaamheid. In het vierde kwart van het jaar zullen we een aantal grote aankondigingen rond duurzaamheid en de sport als geheel doen.”

Symonds gelooft dat het duurzaamheidsprogramma “de aandacht van mensen trekt. Het is enorm breed; het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om vele andere dingen. Het is een enorm programma wat we lanceren en een erg spannende. Ik kan momenteel nog geen details vertellen, maar hou ons in de gaten.”

Ten slotte sprak Symonds over toekomstige brandstoffen. “We hopen over te gaan op een formule op basis van energie in plaats van op basis van brandstofmassa. We hopen te gaan richting iets dat een E20-type brandstof is, dus meer dan het dubbele van waar de wegindustrie is. We hebben een doelstelling om broeikasgasuitstoot te verminderen.”

“We mikken op 60 procent warmte-efficiëntie voor de volgende generatie motoren; we kijken naar P3 hybrides met een grotere hybride component; we kijken naar keramische remmen om deeltjesuitstoot te verminderen. In kwartaal 4 van dit jaar zal je daar dus veel meer over horen.”

Het overkoepelende bericht van Pat aan de leveranciers van de F1 was dus om verandering in de Formule 1 niet te vrezen, maar te omarmen. “We nemen proactieve stappen om te beschermen wat we hebben en op een duurzame manier te groeien.”

De toekomst van de F1 lijkt helder, erg heldergroen.