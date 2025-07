VeeKay jubelt na prachtige podiumplaats: "Kijk waar we vandaan komen!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldige IndyCar-race in Toronto achter de rug. De Nederlandse Dale Coyne Racing-coureur kwam op een fantastische tweede plaats over de streep. Na afloop klonk hij euforisch, en aast hij al op meer topprestaties.

VeeKay is bezig met een opvallend sterk seizoen in de IndyCar. Het is zijn eerste seizoen in dienst van Dale Coyne Racing, en vooralsnog lijkt het een gouden combinatie te zijn. Op het stratencircuit rondom Exhibition Place in Toronto kwalificeerde hij zich als negende.

Meer over Rinus van Kalmthout VeeKay maakt indruk met prachtige inhaalraces in Iowa

VeeKay werkte zich goed naar voren, en reed achter raceleider Patricio O'Ward aan. De Mexicaanse Arrow McLaren-coureur was echter niet meer in te halen, maar een tweede plaats was ook een goed resultaat.

Enthousiasme

Na afloop klonk VeeKay enthousiast in zijn review: "Eindelijk weer op het podium! Ik ben uiteraard ontzettend tevreden met deze tweede plaats. Het is mijn eerste bezoekje aan het ereschavot in drie jaar tijd en ook het team heeft eventjes moeten wachten."

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik na de neutralisaties voor de overwinning wilde gaan, maar Pato hoefde gewoonweg wat minder lang te stoppen voor brandstof en daar won hij net die paar seconden mee. Brandstof vloeit op een bepaalde snelheid en daar kan je niets aan veranderen."

Fantastisch resultaat

Het feit dat hij tweede werd, stemde VeeKay tevreden: "Bovenal is een tweede resultaat natuurlijk een fantastisch resultaat, als je zie waar we vandaan komen. Een halfjaar geleden was het niet eens zeker of ik dit seizoen zou racen, en nu mogen we met zijn allen dit resultaat vieren. Het jaar verloopt al heel goed, maar dit is wel een bekroning op het werk tot nu toe."

"Een zevende top tien finish en eerste podium in dienst van Dale Coyne Racing. Het team heeft het super goed gedaan, we hadden een geweldige strategie en de fuel mileage klopte precies bij deze tweestopper. Ook wil ik Honda bedanken, dat ik met deze motor zo zuinig kan rijden."